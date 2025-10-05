El Gobernador Eduardo Ramírez Sostuvo un Encuentro con 19 Embajadores y Representantes Diplomáticos de UE

* Se Fortalecen Lazos con la Unión Europea Para Impulsar Turismo e Inversión en Chiapas

* Resaltó que el Estado Cuenta con la Infraestructura Necesaria Para Recibir Turismo Internacional

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro con 19 Embajadoras, Embajadores y representantes diplomáticos de la Unión Europea, en el municipio de Palenque, donde destacó que, a 10 meses del inicio del gobierno de la Nueva ERA, Chiapas se ha consolidado como un Estado seguro para vivir, visitar e invertir.

Durante su mensaje, el mandatario subrayó que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Chiapas acumula cuatro meses consecutivos en el primer lugar nacional como el Estado más seguro del país, lo que ha permitido reactivar las actividades sociales, económicas y turísticas en todo el territorio estatal.



“Chiapas estaba en los niveles más altos de inseguridad, lo que provocó la caída del turismo local, nacional e internacional. Estábamos entre los estados más peligrosos. A 10 meses de iniciar mi administración, estamos en primer lugar nacional de seguridad, con menos delitos. Estos buenos resultados dan certeza y tranquilidad a quienes vienen a trabajar, a pasear y a quienes vivimos en el Estado”, expresó.En ese sentido, convocó al embajador de la Unión Europea, Francisco André; a las y los embajadores de Alemania, Clemens von Goetze; Bélgica, Patrick Hermann; Bulgaria, Teodora Micheva-Hristova, encargada de negocios; Dinamarca, Kim Højlund Christensen; España, Juan Duarte Cuadrado; Francia, Delphine Borione; Grecia, Nikolaos Kotrokois; Hungría, Zoltán Németh; Irlanda, Ruairí de Búrca; Italia, Alessandro Modiano; Países Bajos, André Driessen; Polonia, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli; Portugal, Manuel Carvalho; República Eslovaca, Milan Cigán; Suecia, Gunnar Aldén; así como al jefe adjunto de Misión de Finlandia, Matti Keppo; a la jefa de Misión Adjunta, Suvi Roponen, y al primer secretario de Asuntos Políticos, Jaime Fernández Rúa; a difundir en sus países el clima de certeza y seguridad que hoy ofrece la entidad.Ramírez Aguilar señaló que la riqueza cultural, histórica, gastronómica y natural posiciona a Chiapas como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Asimismo, destacó el gran potencial para la llegada de nuevas inversiones en los distintos sectores productivos, gracias a los estímulos fiscales y a su importante conectividad terrestre, aérea y marítima. Enfatizó que lo único que se pide a quienes deseen invertir es que paguen buenos salarios a las y los trabajadores.El embajador de la Unión Europea, Francisco André, celebró este acercamiento y manifestó su disposición para fortalecer los lazos de cooperación con Chiapas, a fin de generar mayores oportunidades para el sector productivo y las empresas, atraer inversión y aumentar las exportaciones del estado hacia la Unión Europea.La secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez, invitó a las y los diplomáticos europeos a convertirse en embajadores turísticos de Chiapas, promoviendo en sus países la belleza, historia y hospitalidad que distinguen a la entidad. Resaltó que Chiapas cuenta con la infraestructura necesaria para recibir turismo internacional: 25 mil cuartos de hotel, más de mil 200 restaurantes, 323 agencias de viajes y 191 transportadoras, además de ocho rutas turísticas y seis Pueblos Mágicos que reflejan su diversidad cultural y natural.Subrayó que el turismo es una de las principales áreas de oportunidad para el desarrollo económico y social del estado, y que la visión del Gobierno del Estado es consolidar a Chiapas como un destino internacional, sostenible y competitivo. Precisó que de enero a agosto de este año la entidad recibió 5.8 millones de visitantes, de los cuales más de 82 mil fueron internacionales, siendo Europa la principal región emisora.Por su parte, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, destacó que Chiapas es un destino estratégico para la inversión y el desarrollo económico, gracias a su ubicación geográfica, su fuerza laboral capacitada, sus sectores estratégicos y su infraestructura, lo que lo consolida como un estado competitivo y con oportunidades de crecimiento sostenible.El titular de la Unidad de Estrategia Corporativa y Comercial del Tren Maya, Germán Redondo Suárez, en representación del director general del Grupo Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, expuso las bondades de este proyecto ferroviario emblemático, que refleja la visión de modernizar el transporte y convertir al sureste mexicano en un referente mundial de desarrollo económico, turístico y cultural.El director del Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, resaltó los servicios que ofrece este organismo mediante su infraestructura hotelera, turística y de negocios, así como los ecoparques ubicados cerca de zonas arqueológicas. Refrendó su compromiso de seguir creciendo junto a México, promoviendo la identidad cultural, impulsando la economía y ofreciendo servicios turísticos de alta calidad.En la reunión acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; el diputado federal, Carlos Morelos Rodríguez y el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, entre otros. Boletín Oficial