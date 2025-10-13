Trump Visita Medio Oriente Para Sellar la Paz en Gaza

* Liberarán a los Primeros Rehenes Israelíes Secuestrados por Hamás.

* El Presidente Donald Trump Declaró este Domingo el fin del Conflicto en Gaza, Tras Alcanzarse un Acuerdo de Cese al Fuego Entre Israel y Hamás.

* Una Veintena de Líderes Mundiales se dan Cita en Egipto Para la Cumbre de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo el fin del conflicto en Gaza, tras alcanzarse un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás que contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes y la apertura de corredores humanitarios.

El anuncio, realizado antes de su viaje hacia Tel Aviv y Egipto, marca un punto de inflexión después de dos años de enfrentamientos y antecede a una cumbre internacional en territorio egipcio donde se firmará el plan de paz impulsado por Washington.

Antes de abordar el Air Force One, Trump destacó la relevancia del pacto y calificó la liberación de los cautivos como “un momento muy especial”. Confirmó que el lunes se reunirá con las familias de los rehenes y ofrecerá un discurso ante el Parlamento israelí (Knéset). “Todos están muy emocionados por este momento”, afirmó el mandatario.

El pacto, resultado de intensas negociaciones lideradas por la administración estadounidense, se sustenta en tres ejes fundamentales:

-Liberación de los rehenes en manos de Hamás.

-Retiro parcial de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

-Apertura de corredores humanitarios para el ingreso de alimentos y medicinas.

Estas acciones permitieron establecer un alto al fuego temporal, vigente desde tres días antes del inicio de la cumbre.

La ceremonia de firma del acuerdo se llevará a cabo este lunes en Sharm el-Sheij, Egipto, y será copresidida por Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi.

Israel se encuentra en plena preparación para recibir a los rehenes que fueron secuestrados por Hamás hace dos años. Con hospitales israelíes en alerta, tres instituciones médicas están listas para atender a los aproximadamente 20 rehenes que se estima siguen con vida.