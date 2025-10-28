García Harfuch Comparece Ante Líderes Parlamentarios en San Lázaro

El Funcionario Expone Acciones y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal

—–

Destaca Reducción del Crimen Organizado y Debilitamiento de los Cárteles

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, inició su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A puerta cerrada, el funcionario expondrá las acciones y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, además de responder a los cuestionamientos de los coordinadores parlamentarios.



1 de 3

“En la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados nos reunimos con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En un ejercicio de diálogo republicano, atiende las preguntas de la y los coordinadores de los grupos parlamentarios”, señaló Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, en un mensaje en redes sociales.García Harfuch arribó al Palacio de San Lázaro poco antes del mediodía y fue recibido por Monreal, quien lo condujo a las oficinas de la Junta de Coordinación Política.En la reunión participa también la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, José Elías Lixa; del PVEM, Carlos Puente; del PT, Reginaldo Sandoval; del PRI, Rubén Moreira, y de MC, Ivonne Ortega.El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana compareció la semana pasada ante el pleno del Senado de la República y en ese marco afirmó que la estrategia de seguridad demuestra avances concretos en la reducción del crimen organizado y en el debilitamiento de los cárteles.Subrayó que, aunque los delitos no han desaparecido y los hechos violentos continúan ocurriendo en distintos estados, los resultados de la estrategia son medibles y significativos.