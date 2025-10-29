miércoles, octubre 29, 2025
Continúa Programa de Bacheo y Rehabilitación Integral de Calles y Avenidas con el Programa “Rueda Seguro”




El Alcalde Yamil Melgar Afirmó que se Garantizan Calles Nuevas y Seguras Para la Población

Afirmó que se Trabaja con Planeación, Transparencia y Voluntad

Tapachula sigue transformándose con trabajo y resultados.
Con el programa “Rueda Seguro”, el Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Yamil Melgar Bravo, sumando a las acciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, impulsa un gobierno humanista que busca mejorar la calidad de vida de las familias, garantizando calles limpias y seguras para todos.

Durante las últimas semanas se han intervenido vialidades clave como la 10ª Sur, detrás de Plaza Cristal; la 6ª Oriente, entre Central y 1ª Sur; y la 2ª Oriente, donde se realizan trabajos de bacheo con concreto hidráulico y rehabilitación integral para fortalecer la movilidad y devolver la seguridad a quienes transitan por estas zonas.
El programa, implementado y encabezado por el Secretario de Obras Públicas, Ing. William Penagos, junto a su equipo de trabajo, tiene como propósito transformar Tapachula con infraestructura digna, funcional y duradera, conectando escuelas, comercios, colonias y espacios públicos.
“El compromiso es claro: las calles de Tapachula deben ser limpias, seguras y ordenadas, porque una ciudad que cuida sus espacios refleja el bienestar de su gente”, expresó el alcalde Yamil Melgar Bravo, al reconocer el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez en esta estrategia de transformación.
Con planeación, transparencia y voluntad, Tapachula demuestra que nada detiene su transformación.
Porque cuando hay Voluntad para Transformar, el cambio se ve en cada calle, en cada colonia y en cada familia. Boletín Oficial

