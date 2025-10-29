Eduardo Ramírez Supervisa la Rehabilitación de Templos Históricos en Comitán de Domínguez

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó un recorrido de supervisión por las obras de rehabilitación de la Parroquia de San Sebastián y del Templo de Santo Domingo, en Comitán de Domínguez, donde subrayó que el objetivo es preservar su valor histórico, garantizar su seguridad estructural y proteger el arte sacro.

Durante su visita al Campanario de Santo Domingo, el mandatario evocó con emoción sus recuerdos de infancia junto a su familia y destacó que este proyecto de mejoramiento integral se realiza conforme a los lineamientos establecidos en materia de protección civil, pues lo más importante es que las familias y visitantes disfruten estos recintos con seguridad y confianza.



Acompañado por la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, y el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, Ramírez Aguilar enfatizó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa estas acciones con el propósito de preservar y recuperar espacios históricos e icónicos que, además de fortalecer la convivencia social, enaltecen la identidad cultural y contribuyen al desarrollo económico y turístico de la región.En el marco de este recorrido se informó que los trabajos avanzan con especial cuidado debido a los daños y la altura de los inmuebles, e incluyen la rehabilitación de cubiertas, retiro de tejas de barro y sustitución de piezas dañadas, con una inversión de 2.8 millones de Pesos en San Sebastián y 7.9 millones en Santo Domingo. Asimismo, se adelantó que el próximo año se destinarán 15 millones de Pesos para la rehabilitación del atrio de Santo Domingo. Boletín Oficial