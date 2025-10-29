Plataforma de DiDi Mejorará el Servicio de Transporte y con Costos más Bajos que los Taxistas: Estudiantes

Usuarios del Transporte se Quejan que Después de las 9 de la Noche,las Colectivas Dejan de Prestar el Servicio

Aplaudieron la Estrategia del Gobernador Eduardo Ramírez Para Garantizar la Movilidad de Trabajadores y Estudiantes

Esperan que con Mayor Competencia, el Transporte Público Mejore el Servicio que Presta a los Usuarios

*DESTACAN QUE LOS CONDUCTORES DEBERÁN ESTAR EN UN REGISTRO CON SUS DATOS Y SE PODRÁN MONITOREAR LOS VIAJES EN TIEMPO REAL.

Tapachula, Chiapas 28 de Octubre del 2025.- Una queja muy recurrente entre los usuarios del transporte público en Tapachula, es que en los horarios de la noche, los colectivos en su modalidad de combis que cubren rutas urbanas, no cumplen con el servicio al público hasta las 9:00 de la noche, afectando con ello a trabajadores y estudiantes universitarios.

Es por ello que con la entrada del servicio de taxi por aplicación DiDi, se vendrá a cubrir una demanda añeja.



Yesli Velázquez, Estudiante Universitaria en esta ciudad, manifestó que, en su caso, estudia en el turno vespertino, y en ocasiones, ya no alcanza la combi colectiva o recurrentemente, ya van muy llenas, lo cual los obliga a tomar servicio de taxi.Por eso ahora que se anunció la entrada del servicio de taxi a través de la plataforma DiDi, el beneficio será más para quienes tienen la necesidad de movilizarse en horario nocturno.“Muchas veces nos exponemos cuando llueve o incluso hay muchas situaciones que pasan, en la que colectivos que pelean pasaje, arriesgan también nuestra vida, con tantos accidentes que han pasado aquí en Tapachula. Además, que cuando nos hemos ido en taxi, nos quieren cobrar de forma exagerada en el precio”, comentó.Destacó que el anunció que hizo el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, con la entrada de dicha plataforma, vendrá a beneficiar en gran medida a los universitarios, más en temporada de lluvia también, ya que el servicio de DiDi tienen conocimiento que es más barato.Aparte del bajo costo en el transporte dijo, otro aspecto importante, es la seguridad, ya que mediante dicha plataforma se tienen los registros de los conductores, además de que mediante la aplicación se tienen un seguimiento de la unidad en tiempo real. EL ORBE/ JC