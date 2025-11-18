Claro que me voy a Sujetar a la Revocación de Mandato: Sheinbaum

Ve Positivo Diálogo de EEUU con Venezuela

Ciudad de México; 17 de Noviembre de 2025.- Tras la consigna en la marcha de la Generación Z de una revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que se va a sujetar a esta figura que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que «nunca vamos a ser una carga para el pueblo».

«La revocación de mandato es una consigna nuestra, quien la propuso fue el presidente López Obrador, quien la llevó a la Constitución fue el presidente López Obrador y claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato porque eso dice la Constitución.

«Nunca vamos a ser una carga para el pueblo, nunca», expresó la titular del Ejecutivo federal al destacar los programas de Bienestar.

«Nosotros vamos a seguir trabajando, y la revocación de mandato fue nuestra. ¡Imagínense! Ahora resulta que la trae la oposición como si hubiera sido demanda de ellos, no, es una decisión nuestra», agregó.



Recordó que en el 2027 habrá elecciones y el año siguiente será un año «movidito» porque se acerca el periodo electoral: «¡Que diga el pueblo lo que quiere!».Sheinbaum ve Positivo Diálogo de EU con VenezuelaLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vio positivo un diálogo de Estados Unidos con Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que «podría haber discusiones» con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.En su conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que somos un país que busca siempre la paz.«Ojalá, ojalá, nosotros somos un país que busca siempre la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos. No estamos a favor de invasiones, entonces que se dé un (diálogo).«Lo que pueda siempre ayudar, México, ahí vamos a estar, que se dé un diálogo siempre, hay que buscar el diálogo y la paz en todos lados», declaró la titular del Ejecutivo federal.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que «podría haber discusiones» con el gobernante venezolano «porque Venezuela quiere hablar» en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe.«Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar», declaró el mandatario a la prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.El Presidente estadounidense no precisó la fecha de las conversaciones ni quién se encargaría de ellas, además de insistir en que es Venezuela quien «quisiera hablar», aunque él no sabe de qué se trata. Sun