Impulsa ERA Infraestructura Para Fortalecer la Respuesta Ante Emergencias en el Soconusco

*Encabezó la Colocación de la Primera Piedra del Centro Regional de Protección Civil en Tapachula.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la colocación de la primera piedra del Centro Regional de Protección Civil en Tapachula, proyecto que contará con una inversión de 12 millones de pesos. Señaló que esta obra fortalecerá la coordinación y la capacidad de respuesta interinstitucional ante fenómenos naturales y situaciones de riesgo en los municipios de la región Soconusco.

Durante el acto, el mandatario reiteró que el gobierno de la Nueva ERA destina recursos a esta materia para contar con instituciones equipadas y preparadas para proteger a la población. Asimismo, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades y ciudadanía para robustecer la prevención e hizo un reconocimiento a quienes donaron el terreno donde se edificará este Centro Regional.



“Tapachula merecía un espacio dedicado a la protección civil. En el Soconusco debemos estar listos para enfrentar inundaciones, que son el mayor riesgo durante la temporada de lluvias. Aprovechemos este centro operativo y todos sus recursos para impulsar un plan integral de prevención”, convocó al exhortar a los Comités de Protección Civil a mantener su labor en la salvaguarda del patrimonio y la vida de las familias.Ramírez Aguilar agregó que su administración trabajará de manera cercana con las autoridades municipales para acercar programas y consolidar más proyectos de infraestructura en distintos rubros, con el propósito de fortalecer la seguridad, el bienestar, la economía y la prosperidad de la región.El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, detalló que el nuevo centro dispondrá de ambulancia, unidad de ataque rápido, pipa, bodegas con insumos y un área de capacitación, lo que permitirá agilizar la supervisión y la atención ciudadana. Subrayó la relevancia de conformar comités humanistas en barrios y comunidades, pues en caso de un desastre representan la primera línea de respuesta. También agradeció la donación del predio por parte de las familias Barrios Solano y Reyes Estrada.La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que este es el segundo Centro Regional de Protección Civil construido en el estado. Indicó que la inversión de 12 millones de pesos contempla oficinas, sala de monitoreo, dormitorios, sala de crisis, lavandería, áreas de usos múltiples, enfermería, cocina, baños, bodega, patio de maniobras, estacionamiento, capilla, helipuerto y áreas verdes, infraestructura que permitirá brindar atención oportuna ante emergencias.El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, agradeció al Gobierno del Estado por el respaldo y por impulsar una visión humanista orientada al bienestar de la población. Consideró que esta obra responde a la necesidad de mejorar la atención ante desastres, al contar con un espacio moderno, equipado y con coordinación intermunicipal que fortalecerá la seguridad en la región.Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; la diputada Flor de María Guirao Aguilar, presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado; el diputado local Freddy Escobar Sánchez; así como Alcaldesas y Alcaldes de la región Soconusco, entre otros. Boletín Oficial