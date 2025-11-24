lunes, noviembre 24, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalChiapaneco Obtiene Bronce en Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2025
Estatal

Chiapaneco Obtiene Bronce en Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2025

0
14

* Estudiante del Cecytech.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) reconoció la destacada participación de Tristán Sánchez Díaz, estudiante del CECyT 07 Tapilula, quien obtuvo medalla de bronce en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) 2025, competencia nacional que reúne a las y los alumnos con mayor talento matemático del país.
Al respecto, el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, señaló que este logro refleja el compromiso del colegio con el fortalecimiento académico y la excelencia científica, subrayando que la institución impulsa permanentemente espacios que permiten a las y los jóvenes desarrollar habilidades de razonamiento lógico, análisis y resolución de problemas.
Felicitó a Tristán Sánchez Díaz por su dedicación y disciplina durante las etapas de preparación y competencia, destacando que su medalla de bronce es un ejemplo para la comunidad estudiantil y una muestra del potencial que caracteriza a la juventud chiapaneca cuando cuenta con apoyo académico, acompañamiento docente y oportunidades de crecimiento.
Asimismo, reconoció el trabajo del cuerpo docente y asesor del plantel, quienes brindaron acompañamiento académico constante y reforzaron la preparación del estudiante, sumándose además al esfuerzo de las instituciones aliadas que proporcionaron entrenamientos intensivos para fortalecer su desempeño en un concurso de alto nivel.
Cabe destacar que, la competencia evalúa conocimientos en álgebra, geometría, combinatoria y teoría de números, y cada participante es seleccionado tras superar etapas municipales, estatales y entrenamientos especializados que buscan detectar e impulsar talento matemático en el país. Boletín Oficial

Chiapaneco Obtiene Bronce en Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2025
Artículo anterior
INDICADOR POLÍTICO
Artículo siguiente
Impulsa ERA Infraestructura Para Fortalecer la Respuesta Ante Emergencias en el Soconusco
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Poder Judicial del Estado dicta sentencia por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa

Al Instante staff - 0
-28 años de cárcel a Misael “N”, por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Ocozocoautla, Chiapas. El Poder Judicial del Estado de Chiapas,...
Leer más

Con la Presencia de Eduardo Ramírez Finaliza Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez in Memoriam”

Ajedrez staff - 0
TABLAS: chessResultsList (1) LIBRE chessResultsList INFANTIL (2) chessResultsList JUVENIL (2) FOTOS ADENTRO: FOTO: CLAUSURA AJEDREZ 06 PIE DE FOTO: El gobernador Eduardo Ramírez y el C.P. Enrique Zamora Cruz. FOTO: CLAUSURA...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Lunes 24 de noviembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV