miércoles, noviembre 26, 2025
FGR Incinera más de Dos Toneladas de Cocaína y Marihuana en Puerto Chiapas
Portada

FGR Incinera más de Dos Toneladas de Cocaína y Marihuana en Puerto Chiapas

0
22

También se Incineraron Objetos Usados Para Realizar Tráfico de Estupefacientes y Equipo Táctico
——
Participaron las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.
——
Estas Acciones Corresponden al Programa de Destrucción de Narcóticos

*LA DROGA DESTRUIDA FUE ASEGURADA EN DIFERENTES OPERATIVOS REALIZADOS EN TAPACHULA Y OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.; 25 de Noviembre.- Autoridades federales de seguridad incineraron en Tapachula más de dos toneladas de narcóticos asegurados en diferentes operativos.
La Fiscalía General de la República en Chiapas informó que fueron destruidos más de 939 kilos 811 gramos de clorhidrato de cocaína, 16 kilos 197 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, además de una tonelada 134 kilos 336 gramos de marihuana y cuatro gramos 500 miligramos de metanfetamina.

Los narcóticos incinerados ascendieron a dos toneladas 91 kilos 224 gramos 620 miligramos, así como objetos que se utilizaron para cometer el delito y equipo táctico, de acuerdo con diversas carpetas de investigación.
La Fiscalía General de la República precisó en un comunicado que esas acciones corresponden al programa de destrucción de narcóticos y lo establecido en el código nacional de procedimientos penales.
En el aseguramiento y la quema de los estupefacientes se involucraron la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chiapas, de manera coordinada las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.
Estuvieron, además, agentes ministeriales federales, Policía Federal Ministerial y peritos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal y el Órgano Interno de Control de la FGR. Sun

