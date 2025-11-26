Chiapas se Suma al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres: ERA

El Gobernador Manifestó que la Agenda de las Mujeres es una Prioridad de su Administración

Resaltó que su Gobierno Impulsa Políticas Públicas que Fortalecen y Empoderan a las Mujeres

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y durante un enlace a la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reafirmó que Chiapas se suma al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, subrayando que para el gobierno de la Nueva ERA la agenda de las mujeres es una prioridad.



“Desde Chiapas, nos sumamos a la prevención, atención y erradicación de las violencias, al esfuerzo que hace el gobierno que usted encabeza en la Presidencia de la República; el trabajo loable que hace nuestra secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y, desde luego, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Juntos, los Poderes de la Unión y de los Estados, lograremos tener esa paz y esa tranquilidad con la que deben vivir las mujeres”, señaló.Acompañado por la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, y la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, el mandatario resaltó que su gobierno impulsa políticas públicas orientadas al fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres, como la alfabetización de niñas, jóvenes y adultas; la campaña Mujer, Alza Tu Voz; la instalación de 52 Centros LIBRE, con el respaldo del Gobierno de México; la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, entre otros programas.Asimismo, Ramírez Aguilar aseguró que se promueve la reeducación de los hombres hacia nuevas masculinidades, con el propósito de que todas y todos puedan vivir en paz, igualdad y armonía.El Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres consiste en 10 puntos que los gobiernos federal y estatales asumen para seguir avanzando en garantizar a las mujeres una vida libre de violencia e inequidad. Boletín Oficial