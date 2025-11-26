miércoles, noviembre 26, 2025
spot_img
InicioPortadaChiapas se Suma al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y...
Portada

Chiapas se Suma al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres: ERA

0
15

El Gobernador Manifestó que la Agenda de las Mujeres es una Prioridad de su Administración
——-
Resaltó que su Gobierno Impulsa Políticas Públicas que Fortalecen y Empoderan a las Mujeres

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y durante un enlace a la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reafirmó que Chiapas se suma al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, subrayando que para el gobierno de la Nueva ERA la agenda de las mujeres es una prioridad.

“Desde Chiapas, nos sumamos a la prevención, atención y erradicación de las violencias, al esfuerzo que hace el gobierno que usted encabeza en la Presidencia de la República; el trabajo loable que hace nuestra secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y, desde luego, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Juntos, los Poderes de la Unión y de los Estados, lograremos tener esa paz y esa tranquilidad con la que deben vivir las mujeres”, señaló.
Acompañado por la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, y la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, el mandatario resaltó que su gobierno impulsa políticas públicas orientadas al fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres, como la alfabetización de niñas, jóvenes y adultas; la campaña Mujer, Alza Tu Voz; la instalación de 52 Centros LIBRE, con el respaldo del Gobierno de México; la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, entre otros programas.
Asimismo, Ramírez Aguilar aseguró que se promueve la reeducación de los hombres hacia nuevas masculinidades, con el propósito de que todas y todos puedan vivir en paz, igualdad y armonía.
El Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres consiste en 10 puntos que los gobiernos federal y estatales asumen para seguir avanzando en garantizar a las mujeres una vida libre de violencia e inequidad. Boletín Oficial

Chiapas se Suma al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres: ERA
Artículo anterior
Ayuntamiento de Tapachula Reafirma Compromiso con la Seguridad de las Mujeres
Artículo siguiente
FGR Incinera más de Dos Toneladas de Cocaína y Marihuana en Puerto Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aprehenden a presunto pederasta en Cintalapa: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos el 24 de septiembre del presente año Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Guardia Estatal Preventiva y Policía...
Leer más

Sindicato Exige Respeto al Contrato y Retiro de Funcionarios de la Exadministración

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 26 de noviembre 2025.- El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) atraviesa una nueva tensión laboral luego de que...
Leer más

Presidenta Claudia Sheinbaum presenta «COATLICUE», la Supercomputadora del Pueblo de México y la más poderosa de América Latina

Al Instante staff - 0
Comunicado 522/2025 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA “COATLICUE”, LA SUPERCOMPUTADORA DEL PUEBLO DE MÉXICO Y LA MÁS PODEROSA DE AMÉRICA LATINA * Tendrá una inversión de 6...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV