Ayuntamiento de Tapachula Reafirma Compromiso con la Seguridad de las Mujeres

Realizan Conferencia Magistral «La Importancia de las Medidas de Protección en la Prevención de la Violencia Feminicida»

Conmemoran el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Tapachula, Chiapas, 25 de noviembre 2025.- El Ayuntamiento de Tapachula refrendó su compromiso institucional para prevenir, atender y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, reiteró el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), Manuel Alejandro Lluch García.



En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y al participar en la Conferencia Magistral «La importancia de las medidas de Protección en la Prevención de la violencia feminicida», Lluch García, en representación del alcalde, Yamil Melgar Bravo, destacó que la corporación mantiene una política de atención puntual y sensible para fortalecer la capacidad operativa y preventiva de manera coordinada con la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa a cargo de Pablo Arturo Liévano, para garantizar condiciones de seguridad, protección y acompañamiento para todas las mujeres del municipio.Refrendó que la instrucción del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, es la de no permitir, ni tolerar, un solo acto de violencia contra las mujeres, «por ello reiteramos el compromiso de la Policía Municipal y la Policía Violeta para brindar atención oportuna, acompañamiento seguro y seguimiento responsable en cada caso».Asimismo agradeció al Fiscal de Distrito la invitación para participar en esta conferencia con lo que se fortalece la suma de voluntades entre instituciones comprometidas con la defensa y protección de los derechos de las mujeres.Estuvieron presentes Denisse López Espinal, presidenta del colectivo 50+1 Tapachula, Patricia Cárdenas Ruiz presidenta de AMEXME, Capítulo Tapachula, Dalila López Palomeque, abogada litigante y Elsa Simón Ortega, directora general del Refugio por la Superación de la Mujer, entre otros invitados especiales y representantes de la sociedad civil. Boletín OficialConmemoran el Día Internacional para laEliminación de la Violencia contra las MujeresEl Ayuntamiento de Tapachula, que preside el alcalde, Yamil Melgar Bravo, conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con lo que refrendó su compromiso institucional para prevenir y erradicar la violencia de género.Al encabezar la formación del Moño Naranja, la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Hernández de León, en representación del presidente municipal, destacó que la formación del lazo no sólo es un emblema gráfico sino que simbolizael trabajo coordinado para fortalecer los mecanismos de apoyo, promover la denuncia y consolidar una cultura de respeto y protección de los derechos de las mujeres y niñas, en el conocido también como Día Naranja. Boletín Oficial