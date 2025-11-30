domingo, noviembre 30, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalRegresan a Chenalhó 34 Familias Desplazadas en Chiapas
EstatalPortada

Regresan a Chenalhó 34 Familias Desplazadas en Chiapas

0
15

* Instituciones Gubernamentales Garantizaron un Retorno Digno y Seguro.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.; 29 de Noviembre.- Después de nueve años de estar desplazados en San Cristóbal de las Casas, debido a conflictos políticos, sociales y por la violencia de grupos civiles armados, 34 familias (más de 240 personas) regresaron al ejido Puebla del municipio de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.
La Secretaría de Protección Civil estatal informó que los tzotziles volvieron el jueves, acompañados por la secretaria de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, y el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.
En un comunicado, señaló que el objetivo principal de ese esfuerzo ha sido garantizar un retorno digno, seguro y voluntario de las 34 familias agraviadas.
La labor de las instituciones gubernamentales aseguró un proceso ordenado con entrega de viviendas, y apoyos básicos de despensas, paquetes de salud e invernales y aves de traspatio para impulsar la autosuficiencia alimentaria.
Asimismo, la Secretaría de Protección Civil enfatizó que se garantiza un seguimiento social continuo y monitoreo permanente durante un año para asegurar la reconstrucción total del tejido social y el restablecimiento de los derechos de las familias.
Durante nueve años los desplazados vivieron en una casa en San Cristóbal de Las Casas, rentada por el Gobierno.
Otras 15 familias decidieron permanecer en San Cristóbal de Las Casas y no retornar al ejido Puebla porque consideran que no existen condiciones de seguridad. Sun

Regresan a Chenalhó 34 Familias Desplazadas en Chiapas
Artículo anterior
Gracias a Incentivos y Atención Directa al Campo, no Hay Movilizaciones en Chiapas: Delegado
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez Consolida Nuevas Áreas Naturales Protegidas en Jitotol
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Ecos del 38 Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez, Esthela Cruz Pineda Viuda de Zamora” In Memoriam 2025

Ajedrez staff - 0
Ecos del 38 Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez, Esthela Cruz Pineda Viuda de Zamora” In Memoriam 2025
Leer más

Atento aviso a Colonias de #Tapachula.

Al Instante staff - 0
Leer más

Vivienda para el Bienestar. Playa del Carmen, Quintana Roo

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Vivienda para el Bienestar, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV