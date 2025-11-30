Gracias a Incentivos y Atención Directa al Campo, no Hay Movilizaciones en Chiapas: Delegado

Tapachula, Chiapas; 29 de Noviembre del 2025.- Mientras diversos Estados del país registraron movilizaciones de agricultores en demanda de precios de garantía y mayores apoyos al campo, Chiapas no se sumó a estas protestas debido a que el Gobierno Estatal implementó, desde 2023, un esquema complementario al federal que elevó el precio de garantía del maíz a 7 mil 200 Pesos por tonelada.

La medida, dirigida a productores empadronados y orientada a combatir el coyotaje, permitió atender una de las principales exigencias que motivaron las manifestaciones en otras regiones.

El delegado regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Eduardo Vázquez Méndez, explicó que la instrucción del Gobernador de Chiapas ha sido mantener un diálogo constante con los productores y atender directamente sus necesidades.

Aunque reconoció que no existe un presupuesto específico para emergencias agrícolas, como las pérdidas por sequía o lluvias extremas, aseguró que se mantiene el compromiso de gestionar recursos y generar condiciones de recuperación productiva, especialmente en zonas como el Soconusco, donde se cultivan más de 18 productos y se han registrado disminuciones de hasta 40% en algunos rendimientos debido al cambio climático.

Durante el último año se asignaron 200 millones de Pesos al campo, pese a que la delegación estatal había sido eliminada por administraciones anteriores. Tras su reciente reactivación oficial y su publicación en el Diario Oficial, se espera que el nuevo presupuesto -a definirse entre enero y febrero- fortalezca la operación de programas agrícolas y ganaderos.

Entre ellos destaca el apoyo del 50% del costo para la compra de vientres y ganado durante la próxima feria regional.

A pesar de las limitaciones presupuestales, la comunicación directa con los sectores productivos ha evitado inconformidades.

El Gobierno Estatal ha priorizado la seguridad como condición para el desarrollo rural, con la expectativa de que el próximo presupuesto atienda de manera más justa las necesidades del campo chiapaneco y permita avanzar en su recuperación productiva. EL ORBE/ JC