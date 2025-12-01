Prestadores de Servicio Piden Flexibilizar Trámites Migratorios Para Turistas de Guatemala

* Barreras Burocráticas en los Pasos Fronterizos Dificultan la Llegada de Turistas Guatemaltecos a Tapachula

* Permitir el Acceso sin Tantos Trámites Beneficiaría de Manera Directa la Economía en Ambos Lados de la Frontera

*SEÑALAN QUE LA VISITA DE LOS GUATEMALTECOS ES FUNDAMENTAL PARA EL COMERCIO DE LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 30 de Noviembre de 2025.- Hoteleros y prestadores de servicios de la región fronteriza de Tapachula han expresado su preocupación por las barreras burocráticas en los pasos fronterizos, las cuales dificultan la llegada de turistas guatemaltecos, clave para la estabilidad económica local.

Según los empresarios, los visitantes provenientes de Guatemala constituyen el principal motor económico de la región, especialmente los fines de semana.



Éver Macías Rodas, administrador de conocido hotel, destacó que la actividad comercial en la zona se mantiene a flote gracias al turismo de compras que llega desde Guatemala. La mayor afluencia de visitantes proviene de Guatemala; son ellos los que sostienen nuestros negocios los fines de semana, explicó.De acuerdo con datos del sector, la ocupación hotelera es baja durante los días laborales, oscilando entre un 25% y 30%. Sin embargo, los fines de semana la cifra aumenta a un 40% o 50% debido a la llegada de turistas guatemaltecos.Durante eventos comerciales como el Buen Fin, la ocupación llega a un nivel mucho más alto, alcanzando hasta un 70% u 80%.“Los guatemaltecos planean sus visitas para estas fechas, y eso es lo que esperamos, tanto hoteleros como restauranteros y demás negocios”, afirmó.A pesar del importante flujo de turistas, Macías Rodas señala que la tramitología en la frontera representa un obstáculo significativo para el desarrollo del turismo en la región.Muchos visitantes nos comentan que las trabas en la frontera dificultan el paso para quienes vienen a realizar compras, explicó.El sector hotelero subraya que estos turistas no son migrantes, sino viajeros que llegan a Tapachula con el objetivo de realizar compras durante dos o tres días y luego regresan a Guatemala.Sin embargo, los trámites y tarifas elevadas en los pasos fronterizos desmotivan a muchos de estos turistas, quienes deciden dar la vuelta sin ingresar al país.Algunos no logran cruzar debido a los requisitos complicados y las tarifas adicionales lamentó el hotelero, quien hizo un llamado a las autoridades para facilitar el cruce de estos visitantes.Según Macías Rodas, permitir el paso sencillo de los turistas guatemaltecos beneficiaría de manera directa la economía en ambos lados de la frontera. EL ORBE/Nelson Bautista