lunes, diciembre 1, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaInternacionalArrestan a Manifestantes que Protestaban Contra Redadas del ICE
Internacional

Arrestan a Manifestantes que Protestaban Contra Redadas del ICE

0
20

* En Nueva York, Estados Unidos.

Varios manifestantes fueron arrestados este sábado en Nueva York durante una protesta en el Bajo Manhattan, donde bloquearon el paso de múltiples agentes de inmigración en vehículos sin identificar que tuvieron que ser escoltados por la policía.
La protesta ocurrió en el sector de Chinatown, donde decenas de personas bloquearon las salidas de un estacionamiento en el que se concentraron agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), como antesala a un operativo.
La situación escaló cuando vehículos sin identificar conducidos por personas encapuchadas intentaron salir del estacionamiento por varios puntos y los manifestantes impidieron el paso, colocaron sus cuerpos como escudo y arrojaron bolsas de basura y materiales de construcción a la calle, según se observa en videos difundidos en redes sociales.
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) afirmó que ordenó en repetidas ocasiones la dispersión de los manifestantes, pero no obedecieron, lo que derivó en la detención de varias personas.
NYPD no detalló cuántas personas fueron detenidas.
El estacionamiento, que forma parte de un edificio gubernamental, se ubica a pocas cuadras del lugar donde se realizó una redada migratoria a gran escala el mes pasado en el Bajo Manhattan, donde ocurrieron enfrentamientos y protestas, según información citada por The New York Times.
La presencia de agentes migratorios ocurre a pocos días de que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, reivindicó las leyes santuario que protegen a los inmigrantes durante su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien recordó que esas leyes permiten una colaboración “específica” con el Gobierno federal en delitos graves.
La respuesta de los agentes del NYPD fue criticada por activistas y defensores de los derechos civiles, entre ellos Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, quien arremetió este sábado en un comunicado contra autoridades locales y federales.

Arrestan a Manifestantes que Protestaban Contra Redadas del ICE
Artículo anterior
Expresidente AMLO Reaparece en Redes
Artículo siguiente
Prestadores de Servicio Piden Flexibilizar Trámites Migratorios Para Turistas de Guatemala
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Locatarios del Mercado San Juan formaron una asociación para defender sus derechos y exigir transparencia a las autoridades locales

Al Instante staff - 0
Locatarios del Mercado San Juan formaron una asociación para defender sus derechos y exigir transparencia a las autoridades locales. Denuncian abusos, hostigamiento y abandono,...
Leer más

Crece el Riesgo por Venta Ilegal de Pólvora en Tapachula ante Omisión de Autoridades

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, 1 de diciembre de 2025.– Cientos de toneladas de productos pirotécnicos entran cada año de contrabando por la frontera sur, sin control...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Lunes 01 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV