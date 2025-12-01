Arrestan a Manifestantes que Protestaban Contra Redadas del ICE

* En Nueva York, Estados Unidos.

Varios manifestantes fueron arrestados este sábado en Nueva York durante una protesta en el Bajo Manhattan, donde bloquearon el paso de múltiples agentes de inmigración en vehículos sin identificar que tuvieron que ser escoltados por la policía.

La protesta ocurrió en el sector de Chinatown, donde decenas de personas bloquearon las salidas de un estacionamiento en el que se concentraron agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), como antesala a un operativo.

La situación escaló cuando vehículos sin identificar conducidos por personas encapuchadas intentaron salir del estacionamiento por varios puntos y los manifestantes impidieron el paso, colocaron sus cuerpos como escudo y arrojaron bolsas de basura y materiales de construcción a la calle, según se observa en videos difundidos en redes sociales.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) afirmó que ordenó en repetidas ocasiones la dispersión de los manifestantes, pero no obedecieron, lo que derivó en la detención de varias personas.

NYPD no detalló cuántas personas fueron detenidas.

El estacionamiento, que forma parte de un edificio gubernamental, se ubica a pocas cuadras del lugar donde se realizó una redada migratoria a gran escala el mes pasado en el Bajo Manhattan, donde ocurrieron enfrentamientos y protestas, según información citada por The New York Times.

La presencia de agentes migratorios ocurre a pocos días de que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, reivindicó las leyes santuario que protegen a los inmigrantes durante su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien recordó que esas leyes permiten una colaboración “específica” con el Gobierno federal en delitos graves.

La respuesta de los agentes del NYPD fue criticada por activistas y defensores de los derechos civiles, entre ellos Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, quien arremetió este sábado en un comunicado contra autoridades locales y federales.