lunes, diciembre 1, 2025
Expresidente AMLO Reaparece en Redes
Nacional

Expresidente AMLO Reaparece en Redes

* Presenta su Nuevo Libro «Grandeza».

Ciudad de México; 30 de Noviembre de 2025.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a escena pública para anunciar la publicación de «Grandeza», esto tras dejar la Presidencia de la República y retirarse a su finca «La Chingada» en Palenque, Chiapas.
A través de un mensaje en redes sociales, López Obrador explicó que el propósito de la obra, está centrada en la reivindicación de los pueblos originarios de México.
Señaló que el libro busca reconocer la «civilización negada», concepto del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, y subrayó que gracias a ese legado cultural México sigue siendo una potencia en el mundo.
«Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo […] A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón», expresó el exmandatario.
Sheinbaum adelanta libro de AMLO.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en días pasados que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicaría un nuevo libro «pronto».
–«Primero, sí es cierto que ya va a salir su libro pronto, eso sí nos platicaron», señaló.
-¿Cuándo?, se le preguntó.
–«No sé, no sé exactamente. Lo que sí sé es que sale este año su libro», respondió.
La Presidenta explicó, en tono distendido, que la información le llegó de manera indirecta
–«¿Quién me platicó? Un pajarito, no… la esposa del presidente López Obrador, Beatriz, le platico a una amiga, y una amiga platicó. Así fue, la amiga de la amiga», dijo entre risas.
Sobre el contenido del libro, Sheinbaum apuntó que solo conocía algunos temas generales: «Sabemos que tiene que ver con el humanismo mexicano y la grandeza cultural de México, pero no sabemos nada más». Sun

