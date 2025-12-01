Presidente Yamil Melgar Impulsa Obras con Orden y Planeación

* Priorizando la Seguridad y Bienestar de Ciudadanos.
Tapachula, Chiapas; 30 de noviembre de 2025.-Derivado de la reunión de trabajo y del recorrido realizado por la 17 Poniente, junto al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, y la secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, Anakaren Gómez Zuart, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, informó que se avanza en la planificación de obras con orden, planeación y visión de futuro, tal como lo ha instruido el mandatario estatal.
Yamil Melgar destacó que este trabajo coordinado permitirá transformar de manera ordenada las vialidades y los servicios de Tapachula, priorizando la seguridad, la eficiencia y el bienestar de las y los ciudadanos.
En Tapachula, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de trabajar de la mano con el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, avanzando con voluntad para transformar nuestro querido municipio.