Presidente Yamil Melgar Impulsa Obras con Orden y Planeación

* Priorizando la Seguridad y Bienestar de Ciudadanos.

Tapachula, Chiapas; 30 de noviembre de 2025.-Derivado de la reunión de trabajo y del recorrido realizado por la 17 Poniente, junto al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, y la secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, Anakaren Gómez Zuart, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, informó que se avanza en la planificación de obras con orden, planeación y visión de futuro, tal como lo ha instruido el mandatario estatal.



1 de 3

Como parte de este seguimiento, se sostuvo una reunión con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar continuidad a las acciones de mejora en la infraestructura eléctrica subterránea, de cara a las próximas obras que se gestionan ante el Gobierno del Estado, con el objetivo de garantizar proyectos bien planeados, duraderos y de gran calidad para la ciudad.Yamil Melgar destacó que este trabajo coordinado permitirá transformar de manera ordenada las vialidades y los servicios de Tapachula, priorizando la seguridad, la eficiencia y el bienestar de las y los ciudadanos.En Tapachula, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de trabajar de la mano con el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, avanzando con voluntad para transformar nuestro querido municipio. Boletín Oficial