martes, diciembre 2, 2025
InicioPortadaAyuntamiento de Tapachula Impulsa Acciones Para el Desarrollo y Seguridad en...
Portada

Ayuntamiento de Tapachula Impulsa Acciones Para el Desarrollo y Seguridad en Zona Alta del Municipio

En la Reunión se Abordaron Diversos Temas, Como el Mejoramiento Integral y la Seguridad de la Zona Alta
——-
Se Dará Seguimiento a los Acuerdos y Atención Directa a las Necesidades de la Población
——-
Junto al Gobierno del Estado, se han Trazado Proyectos Para Brindar Beneficios Reales a las Familias

*EL ALCALDE YAMIL MELGAR SOSTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEK EJIDO CHANJALÉ, A QUIENES REFRENDÓ EL COMPROMISO DE TRABAJAR EN CONJUNTO POR EL PROGRESO DE SU COMUNIDAD.

Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezó una reunión de trabajo con representantes del ejido Chanjalé para continuar avanzando en la agenda de mejoramiento integral de esta importante región del municipio, refrendando el compromiso de su gobierno con las comunidades de la zona alta.

En el encuentro participaron el secretario General del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza, y el secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, quienes coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente para dar puntual seguimiento a los acuerdos y atender de manera directa las necesidades de la población.
En seguimiento a las instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez, de brindar atención prioritaria a la zona alta de Tapachula, durante la reunión se revisaron avances y se abordaron temas estratégicos en materia de infraestructura y servicios básicos, escuchando de primera mano los planteamientos de los representantes ejidales.
Se destacó que la zona alta de Tapachula es una región que requiere toda la atención, sensibilidad y capacidad de gestión de los gobiernos, debido a sus rezagos históricos y a la relevancia que tiene para el desarrollo integral del municipio.
El alcalde Yamil Melgar subrayó que existe una agenda permanente de trabajo para esta región, en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de que los proyectos se traduzcan en beneficios reales para las familias de la zona alta.
Con trabajo coordinado y acciones concretas, el Ayuntamiento de Tapachula continúa avanzando en la atención de las zonas que más lo necesitan. Boletín Oficial

