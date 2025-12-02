martes, diciembre 2, 2025
Donald Trump Propuso a Nicolás Maduro Exiliarse de Venezuela

*En Llamada Telefónica Sostenida por Ambos Mandatarios.

El senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó que el Gobierno de Donald Trump le dio a “Nicolás Maduro la oportunidad de irse”, tras referirse a la conversación telefónica que ambos sostuvieron recientemente, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
Mullin, republicano por Oklahoma y que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, hizo la declaración en una entrevista con la cadena CNN, en la que añadió que entre las opciones presentadas estuvo “que se podía ir a Rusia o a otro país”.
La entrevista se produjo después de que Donald Trump confirmara su conversación telefónica con Maduro, cuyo Gobierno no mantiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos desde 2019.
¿Qué habló por teléfono Donald Trump con Nicolás Maduro?
“Sí… No diría que salió bien, ni mal. Fue… una llamada telefónica”, expresó Donald Trump este domingo a los periodistas que lo acompañaban en un vuelo de regreso a Washington desde Florida.
Aunque el mandatario estadounidense no precisó más detalles de la llamada, las acciones de su Gobierno se han intensificado en los últimos días tras advertir este sábado que “el espacio aéreo de ese país debería considerarse cerrado”, lo que ha originado cancelaciones de vuelos y licencias aeronáuticas hasta denuncias por parte del Gobierno venezolano por supuesto “amedrentamiento” de Estados Unidos.
Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el argumento de combatir el narcotráfico y al llamado Cartel de los Soles, con el que vincula a Nicolás Maduro y a otros funcionarios de su Gobierno por presuntamente evadir sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y enfrentar cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
“El propio pueblo venezolano ha hablado y ha dicho que quiere un nuevo líder y quiere restaurar a Venezuela al país que solía ser, un país muy próspero. Pero Maduro ha arruinado absolutamente ese país”, puntualizó Mullin sobre el tema.

