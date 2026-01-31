sábado, enero 31, 2026
Guatemala Refuerza Combate Frontal Contra la Mara; Chiapas Blinda la Frontera Para Impedir que Ingresen

0
26

Con la Detención de “El Bufón”, se Impide que Expanda la Red Criminal Hacia Chiapas
——-
Al Momento de su Captura, se le Aseguró Armamento de Alto Poder, Drogas y Dinero Ilícito
——-
Autoridades de México y Guatemala se Coordinan Para Debilitar la Estructura Criminal de la Mara

*EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DEL PAÍS VECINO INFORMÓ QUE AGENTES DE LA PNC CAPTURARON A UN PELIGROSO PANDILLERODE LA BARRIO 18, QUIEN SE HABÍA FUGADO DE UNA CÁRCEL.

Guatemala; 30 de Enero del 2026.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala intensificaron en las últimas horas las acciones contra las estructuras criminales, logrando la recaptura de un peligroso integrante del Barrio 18, así como el aseguramiento de armas de alto poder y droga, en operativos coordinados bajo el Estado de Sitio.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la recaptura de Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Bufón”, identificado como integrante de alto perfil de la pandilla Barrio 18, quien se había fugado recientemente del centro penitenciario Fraijanes II. Con esta detención, suman ya ocho los recapturados del grupo de reos evadidos, mientras continúan los operativos para localizar al resto.
El arresto se realizó durante un operativo táctico en la colonia Las Maravillas, aldea El Chan, en la ruta hacia San Pedro Ayampuc, donde fuerzas especiales de la PNC desplegaron una intervención estratégica y de alto riesgo. De acuerdo con las autoridades, el sujeto contaba con armamento de grueso calibre, por lo que se extremaron las medidas de seguridad para evitar enfrentamientos.
Durante la acción policial se incautaron fusiles de asalto, pistolas, abundante munición y un chaleco antibalas, presuntamente destinados a actividades criminales y a enfrentar a las fuerzas del orden. Asimismo, fueron capturadas personas señaladas de brindar apoyo logístico a los fugitivos, ampliando así el golpe a la estructura delictiva.
De manera paralela, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realizaron un allanamiento en residenciales Fuentes del Valle Norte, en el municipio de Chinautla, donde preliminarmente se localizó droga, como parte de las acciones para desarticular redes de narcotráfico vinculadas a pandillas.
Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán de manera permanente y que no habrá zonas de refugio para quienes atenten contra la seguridad y la paz ciudadana, reafirmando el compromiso del Estado guatemalteco de restablecer el orden y proteger a la población. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Guatemala Refuerza Combate Frontal Contra la Mara; Chiapas Blinda la Frontera Para Impedir que Ingresen
