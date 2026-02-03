Trabajo de Investigación e Inteligencia Fortalece Esclarecimiento de Delitos: Jorge Llaven

Fiscal Informa Detención de Presuntos Responsables de Feminicidio y Homicidios.

Durante una transmisión en vivo por redes sociales, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, habló sobre el trabajo que se realiza en materia de investigación e inteligencia para el esclarecimiento de feminicidios y homicidios.

Al respecto, el Fiscal General destacó que se aprehendió a Higinio «N», como presunto responsable del feminicidio ocurrido en junio de 2025 en el barrio Reforma de Motozintla, para quien se solicitará la pena máxima.



Asimismo, refirió que se detuvo a Agustín «N», de 40 años de edad, como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa ocurrido el 30 de enero, en la colonia CCI de Tuxtla Gutiérrez; al tiempo de mencionar que, según los reportes médicos, la víctima está grave.Sobre los dos homicidios calificados cometidos en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, apuntó que por el ocurrido el 21 de enero de 2026 en agravio de José “N”, se aprehendieron como presuntos responsables a José Julián “N”, Orlando “N” y Orbey “N”.Por el segundo ilícito ejecutado el 22 de enero de 2026 en perjuicio de Carlos “N”, se aprehendieron a tres presuntos implicados de nombres Kevin “N”, Andrés “N” y Juan “N”.En cuanto al homicidio calificado en el municipio de Ixhuatán, donde perdió la vida quien respondiera al nombre de Juan “N”, precisó que como presunto responsable se realizó la aprehensión de Andrés “N”, alias “El Lobo”, a quien al momento de su detención se le aseguró el arma homicida.Al hablar sobre la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez, Jorge Llaven hizo un comparativo entre enero de 2025 y enero de 2026, por lo que informó que en materia de delitos diversos, en 2025 se iniciaron 347 denuncias, y en 2026 se registraron 151, representando un descenso del 56 por ciento. En cuanto a los delitos de alto impacto, en 2025 se abrieron 26 carpetas de investigación, contra 19 en 2026, con un descenso del 27 por ciento.El delito con mayor incidencia en ambos periodos fue violencia familiar, el cual presentó un incremento del 82 por ciento. Además, se registraron incrementos en los delitos de violación y pederastia.Finalmente, Llaven Abarca resaltó que se acordó reforzar la presencia operativa y priorizar las labores de inteligencia a través del C5 Escudo Pakal, con el objetivo de prevenir delitos y esclarecer los hechos ocurridos recientemente en la capital chiapaneca; igualmente, reconoció la existencia de eventos de alto impacto que se están investigando de manera responsable, ahondando en cada diligencia y línea de investigación. Boletín Oficial