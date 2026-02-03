Encabeza ERA Mesa de Paz Estatal Junto al Gabinete de Seguridad

Refrenda el Trabajo Coordinado con las Fuerzas Armadas e Instituciones de Seguridad Para Fortalecer las Estrategias de Seguridad

——-

El Objetivo es Garantizar la Paz y la Tranquilidad en Chiapas

El Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, como todos los días encabezó la Mesa de Paz en Chiapas, junto al Gabinete de Seguridad, esto con el objetivo de analizar la estrategia que se aplica en la entidad para preservar la paz y tranquilidad de las familias.



En ese sentido, el mandatario estatal refrendó el compromiso de mantener una estrecha coordinación con las Fuerzas Federales, así como las instituciones de seguridad, para fortalecer las estrategias que permitan mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros del país.Destacó que el objetivo del trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno es mantener la paz y tranquilidad en la entidad, para que las familias puedan vivir en bienestar, gracias a que se trabaja con un enfoque humanista.Finalmente puntualizó que continuará trabajando junto al gabinete de seguridad para alcanzar los objetivos en materia de seguridad.