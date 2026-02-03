martes, febrero 3, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalFECOTRACH Destaca Avances en el Transporte Urbano
Local

FECOTRACH Destaca Avances en el Transporte Urbano

0
11

*Reconoce Políticas de Paz y Modernización en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero del 2026.- La Federación de Cooperativas del Transporte del Estado de Chiapas (FECOTRACH), que agrupa a más de dos mil transportistas de las regiones Costa, Soconusco y Sierra Madre, reconoció los avances que se han logrado en materia de movilidad, seguridad y regulación del transporte durante la actual administración estatal.
El dirigente regional de la FECOTRACH, Ingeniero Waldemar Flores, señaló que la organización que encabeza tiene presencia en diversas modalidades del servicio público, como taxis, combis y mototaxis, lo que le permite tener una visión amplia de las problemáticas y de los progresos que se viven en el sector.

Los cambios impulsados por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, han sido sustanciales, sostuvo, al contar con políticas públicas claras que buscan ordenar, modernizar y dignificar el transporte, priorizando la seguridad del usuario, la atención a personas con discapacidad y el respeto a la equidad de género.
Subrayó que la legislación vigente en Chiapas se encuentra entre las más avanzadas del país, al sentar las bases para combatir prácticas como el pirataje y fomentar un servicio más eficiente y profesional.
Flores reconoció el trabajo de la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Polito, al considerar que su experiencia y conocimiento del sector han permitido interpretar y aplicar de manera efectiva las directrices del Ejecutivo Estatal, logrando avances en la regulación y modernización del transporte público.
En cuanto a los retos, señaló que la inseguridad ha sido una de las principales preocupaciones para el gremio, aunque afirmó que esta problemática ha ido disminuyendo gracias a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Estatal.
En Tapachula, dijo, persisten desafíos como la falta de regularización, la capacitación de operadores y el financiamiento para la renovación de unidades, aspectos que requieren atención coordinada entre autoridades y transportistas.
Finalmente, el dirigente de FECOTRACH aseguró que, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas ha avanzado hacia un clima de paz social, legalidad y confianza, condiciones que han permitido reactivar la actividad productiva, el comercio y el desarrollo económico en beneficio de las y los chiapanecos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

FECOTRACH Destaca Avances en el Transporte Urbano
Artículo anterior
Encabeza ERA Mesa de Paz Estatal Junto al Gabinete de Seguridad
Artículo siguiente
Persiste Acoso y Violencia Escolar en Escuelas de Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Esclarece FGE homicidio de ex síndica de Tapilula

Al Instante staff - 0
• La presunta responsable ya está detenida La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo realizaron la detención de Shamilee “N”, como...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Martes 03 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Celebraron

Al Instante staff - 0
En reciente fiesta infantil, captamos a este grupo de personajes que disfrutaron al máximo de una increíble tarde de mucha diversión.
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV