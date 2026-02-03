Persiste Acoso y Violencia Escolar en Escuelas de Tapachula

*Medidas Aplicadas Siguen Siendo Insuficientes.

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero de 2026.- La violencia escolar en Tapachula dejó de ser un problema silencioso y hoy se exhibe con mayor frecuencia a través de redes sociales y teléfonos móviles, sin embargo, esta visibilidad no ha logrado frenar las agresiones dentro de los planteles educativos, denunció Cecilia Izaguirre, defensora de derechos humanos en la región.

La activista señaló que, a pesar de las pláticas y capacitaciones dirigidas a docentes y estudiantes, las medidas aplicadas siguen siendo insuficientes para erradicar el acoso, la discriminación y otras formas de violencia.



1 de 3

El personal educativo tiene la obligación ética y profesional de identificar señales de alerta, señaló, ya que las conductas agresivas suelen reflejar problemáticas más profundas en el entorno familiar y social del alumnado.Informó que en los últimos dos años se ha dado seguimiento a casos graves en escuelas secundarias y preparatorias de la Ciudad.Uno de los más alarmantes ocurrió en una institución de nivel Medio Superior, donde se documentaron actos de violencia de género y discriminación contra mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, con la presunta participación de directivos.La falta de información y la idea de que el docente tiene la última palabra no justifican la violación de derechos. Los derechos humanos han evolucionado y deben respetarse sin importar la identidad sexual, el origen étnico o la condición migratoria, enfatizó.La defensora hizo un llamado directo al magisterio para evitar minimizar o ignorar los conflictos escolares, y recordó que la autoridad del docente tiene límites legales que deben ejercerse siempre con apego al respeto y la dignidad humana.Finalmente, recordó que las víctimas de acoso o violencia escolar cuentan con espacios de apoyo fuera de las instancias oficiales.La defensoría ofrece asesoría gratuita en el CEDECO de la Estación Ferroviaria (Módulo C5) y opera una biblioteca especializada en derechos humanos en el Módulo C6, única en el país bajo gestión de defensores independientes.Izaguirre exhortó a estudiantes y padres de familia a romper el silencio y denunciar, a fin de construir entornos educativos seguros y libres de violencia, en coordinación con organismos nacionales e internacionales. EL ORBE/Nelson Bautista