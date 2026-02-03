UNACH Impulsa Innovación Digital en el Sureste

*Consolida Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones iOS.

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero de 2026.- La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) fortalece su liderazgo en innovación tecnológica al consolidar un Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones iOS, espacio que la posiciona como referente en el sureste mexicano en formación digital e investigación aplicada.

Este laboratorio, único en Chiapas y en la región sur del país, surge de la colaboración estratégica con Apple a través de sus programas de Educación Comunitaria y Justicia Racial. Adscrito a la Facultad de Negocios y al programa educativo de Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software, el proyecto va más allá de la enseñanza del lenguaje Swift, al integrar soluciones tecnológicas con impacto social y cultural.



Bajo la coordinación del Dr. Cristian Mauricio Castillo Estrada, el laboratorio impulsa iniciativas orientadas a la preservación de la identidad chiapaneca y al desarrollo sostenible. Entre los proyectos más destacados se encuentran herramientas digitales para la traducción de la Lengua Mam, aplicaciones enfocadas en la documentación de su riqueza cultural y sistemas de agricultura de precisión que optimizan la producción mediante análisis de datos.En este contexto, el cuerpo académico Tecnologías Emergentes para la Transformación Digital avanza en la incorporación de modelos de Inteligencia Artificial, alineados con los lineamientos éticos establecidos por la Secretaría de Ciencia y Tecnología.El objetivo, explicó el Dr. Castillo Estrada, es automatizar procesos de manera responsable y generar beneficios directos tanto para la sociedad como para el sector productivo.La estrategia institucional también apuesta por la formación temprana de talento. A través de campamentos de verano dirigidos a niñas y niños de nivel Primaria, así como ferias vocacionales para estudiantes de educación Media Superior, la UNACH promueve el interés por la programación y las tecnologías emergentes desde edades tempranas.Actualmente, este laboratorio forma parte de una red nacional integrada por solo 12 centros de desarrollo iOS, lo que reafirma el compromiso de la UNACH con la transformación digital y la innovación educativa en México. EL ORBE/Nelson Bautista