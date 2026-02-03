martes, febrero 3, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalUNACH Impulsa Innovación Digital en el Sureste
Local

UNACH Impulsa Innovación Digital en el Sureste

0
9

*Consolida Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones iOS.

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero de 2026.- La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) fortalece su liderazgo en innovación tecnológica al consolidar un Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones iOS, espacio que la posiciona como referente en el sureste mexicano en formación digital e investigación aplicada.
Este laboratorio, único en Chiapas y en la región sur del país, surge de la colaboración estratégica con Apple a través de sus programas de Educación Comunitaria y Justicia Racial. Adscrito a la Facultad de Negocios y al programa educativo de Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software, el proyecto va más allá de la enseñanza del lenguaje Swift, al integrar soluciones tecnológicas con impacto social y cultural.

Bajo la coordinación del Dr. Cristian Mauricio Castillo Estrada, el laboratorio impulsa iniciativas orientadas a la preservación de la identidad chiapaneca y al desarrollo sostenible. Entre los proyectos más destacados se encuentran herramientas digitales para la traducción de la Lengua Mam, aplicaciones enfocadas en la documentación de su riqueza cultural y sistemas de agricultura de precisión que optimizan la producción mediante análisis de datos.
En este contexto, el cuerpo académico Tecnologías Emergentes para la Transformación Digital avanza en la incorporación de modelos de Inteligencia Artificial, alineados con los lineamientos éticos establecidos por la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
El objetivo, explicó el Dr. Castillo Estrada, es automatizar procesos de manera responsable y generar beneficios directos tanto para la sociedad como para el sector productivo.
La estrategia institucional también apuesta por la formación temprana de talento. A través de campamentos de verano dirigidos a niñas y niños de nivel Primaria, así como ferias vocacionales para estudiantes de educación Media Superior, la UNACH promueve el interés por la programación y las tecnologías emergentes desde edades tempranas.
Actualmente, este laboratorio forma parte de una red nacional integrada por solo 12 centros de desarrollo iOS, lo que reafirma el compromiso de la UNACH con la transformación digital y la innovación educativa en México. EL ORBE/Nelson Bautista

UNACH Impulsa Innovación Digital en el Sureste
Artículo anterior
Persiste Acoso y Violencia Escolar en Escuelas de Tapachula
Artículo siguiente
Bomberos de Tapachula Impulsan Colecta de PET
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Esclarece FGE homicidio de ex síndica de Tapilula

Al Instante staff - 0
• La presunta responsable ya está detenida La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo realizaron la detención de Shamilee “N”, como...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Martes 03 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Celebraron

Al Instante staff - 0
En reciente fiesta infantil, captamos a este grupo de personajes que disfrutaron al máximo de una increíble tarde de mucha diversión.
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV