Bomberos de Tapachula Impulsan Colecta de PET

Refuerzan Acciones Preventivas Ante Temporada de Estiaje

El Objetivo es Evitar Mayor Contaminación y Evitar Incendios Forestales

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero del 2026.- En un esfuerzo que combina conciencia ambiental, participación ciudadana y apoyo directo a los servicios de emergencia, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula mantiene activa una colecta de envases de PET, iniciativa que busca reducir la contaminación y, al mismo tiempo, generar recursos para cubrir gastos operativos de la corporación.



Selene Victorio, integrante del cuerpo de bomberos, explicó que la campaña nació con una doble finalidad: evitar que los envases plásticos terminen en calles, ríos o sean quemados, y aprovechar su reciclaje para apoyar económicamente a la institución.La colecta inició la semana pasada y, ante la buena respuesta de la población, se decidió extenderla hasta completar los costales disponibles. Hasta el momento se han reunido aproximadamente tres costales de PET.La invitación está abierta a la ciudadanía en general para llevar todo tipo de envases plásticos, desde botellas de refresco y agua, hasta recipientes de cloro, detergente, shampoo, jabón o productos de limpieza.El centro de acopio se ubica en las instalaciones de Bomberos, sobre la Octava Avenida Sur, donde también se ofrece la posibilidad de recoger el material en caso de grandes volúmenes, previa coordinación telefónica o por WhatsApp.Además del impacto ambiental positivo, esta campaña cobra relevancia social y económica en un contexto donde los bomberos enfrentan limitaciones de recursos, mientras aumenta la demanda de servicios por la temporada de estiaje.Roberto Carrillo, elemento de la corporación, informó que los incendios de pastizales y lotes baldíos se han incrementado, con un promedio de dos a tres atenciones diarias. Aunque muchos siniestros son de bajo riesgo, existen zonas críticas, como el libramiento rumbo a Tuxtla Chico, donde la cercanía de viviendas eleva el peligro.Los bomberos reiteraron el llamado a la prevención, exhortando a la población a no quemar basura, evitar tirar colillas de cigarro y limpiar los alrededores de sus viviendas. Acciones sencillas, señalaron, pueden marcar la diferencia para proteger el patrimonio familiar, reducir riesgos y apoyar a una corporación que trabaja diariamente por la seguridad y el bienestar de Tapachula. EL ORBE/ JC