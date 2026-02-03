Yamil Melgar Agradece al Gobernador Eduardo Ramírez por Respaldo Ambiental a Tapachula

*Dan Seguimiento al Incendio en Basurero Intermunicipal.
Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, expresó su agradecimiento al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, por el respaldo firme y permanente brindado a Tapachula y a la región del Soconusco en materia ambiental y de protección civil.
El Alcalde destacó que el acompañamiento del gobernador Eduardo Ramírez ha sido fundamental para atender de manera responsable una problemática heredada, priorizando la seguridad de la población y la protección del entorno.
Asimismo, reconoció la labor de la secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres, cuyo apoyo ha sido clave para avanzar en la gestión del relleno sanitario intermunicipal, proyecto que beneficiará a once municipios del Soconusco: Tapachula, Suchiate, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán y Huixtla.
Finalmente, Yamil Melgar reiteró su reconocimiento al Gobierno de Chiapas por su compromiso con soluciones de fondo en favor del medio ambiente y del bienestar de la región. Boletín Oficial