Costo del Tren Interurbano Supera los 100 Mmdp

Ciudad de México; 2 de Febrero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la inversión total del Tren Interurbano México-Toluca supera los 100 mil millones de Pesos y que su construcción se extendió por más de 12 años, desde su inicio en 2014.

Al ser cuestionada sobre el costo total de la obra, la mandataria explicó que el proyecto avanzó de manera lenta durante sus primeros años y fue concluido en distintas etapas hasta llegar a Observatorio.

«Son alrededor de 100 mil millones de pesos. El tren se hizo en 12 años, desde 2014. En realidad, cuando llegamos en 2018 tenía muy poquito y ahora finalmente se inauguró hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora Observatorio», señaló.

Sheinbaum detalló que el financiamiento del proyecto fue completamente federal, aunque se ejerció en diferentes administraciones.

«Todo es gobierno federal. Una parte fue desde el periodo de Peña Nieto, después con el presidente López Obrador, que decidió que todas las obras que estaban pendientes se terminaran, que no quedara ninguna obra a medias», explicó.

La presidenta recordó que esa política permitió concluir proyectos rezagados en distintos sectores, como hospitales y carreteras.

«Así los 90 hospitales que estaban a medias; a él le tocó terminar 80 y hoy estamos terminando 10. Igual el tren y otras carreteras que estaban pendientes», dijo.

Finalmente, destacó que durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de México le correspondió coordinar parte de la obra con recursos federales, lo que permitió concluir el proyecto tras más de una década de construcción.Sun