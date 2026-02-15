domingo, febrero 15, 2026
Impulsa Eduardo Ramírez el Deporte y Sana Recreación en Tapachula en Celebración del Día del Amor y la Amistad

* CON ESTE TIPO DE ACTIVIDADES SE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, FORTALECE LA UNIDAD Y PROMUEVEN EL AMOR AL PRÓJIMO.
* El Gobernador Participó en la Segunda Edición de la Carrera con Causa “Para el Amor no hay Obstáculos”.
* La Carrera se Realizó con el Objetivo de Recaudar Apoyos Para Niños y Niñas que Enfrentan la Lucha Contra el Cáncer.

Eduardo Ramírez Participa en Carrera con Causa "Para el Amor no hay Obstáculos", en Tapachula

En un ambiente de alegría y fraternidad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por su familia, participó en la segunda edición de la Carrera con Causa “Para el amor no hay obstáculos”, realizada en el municipio de Tapachula.

Al concluir el recorrido, el mandatario felicitó a Yazmín Ramírez y a las y los jóvenes que hicieron posible la actividad, y reconoció su dedicación y compromiso en la organización del evento deportivo.
Destacó que este tipo de iniciativas no solo impulsan el deporte y la sana recreación, sino que también fomentan la participación social, fortalecen la unidad y promueven el amor al prójimo.

Impulsa Eduardo Ramírez el Deporte y Sana Recreación en Tapachula en Celebración del Día del Amor y la Amistad
