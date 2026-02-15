Sarampión en México Supera los 9 mil 400 Casos

* Suman 29 Defunciones en Siete Estados.

La Secretaria de Salud en su informe diario al corte del 13 de febrero, dio a conocer que actualmente el país cuenta con 9 mil 478 casos acumulados confirmados de sarampión, marcando un alza importante en varias entidades federativas.

Esta enfermedad viral continúa afectando a miles de mexicanos y mexicanas en varias partes de México, especialmente en 335 municipios, donde se encuentra el mayor número de transmisiones.

El grupo de edad que registra más incidencias es de 1 a 4 años con ml 391 casos, seguido de los infantes de 5 a 9 años con mil 158 casos y el de 25 a 29 años con mil 053 casos. La tasa de contagios más elevada se presenta en los menores de un año con 52.68 casos por cada 100 mil habitantes.

Defunciones por sarampión en México

La institución de salud informó que hasta el momento se han contabilizado 29 defunciones desde el comienzo de la transmisión, de los cuales dos se reportaron en las primeras semanas de este 2026, siendo un menor de edad y una persona adulta los fallecidos. Las muertes se encuentran distribuidas en 7 estados de la República

Chihuahua con 21

Jalisco con 2

Sonora con 1

Durango con 1

MIchoacán con 1

Tlaxcala con 1

CIudad de México con 1

Chiapas con 1

¿Cómo prevenir el sarampión?

Autoridades sanitarias ante el alta de casos por sarampión pusieron en marcha acciones de prevención para contener los contagios que han generado alertas sanitarias en México y en distintas regiones del mundo.

A través de jornadas de vacunación, el sector salud exhortaron a la población a aplicarse la vacuna para reducir el riesgo de infección, especialmente a menores y a personas de entre 20 y 49 años que no han sido inmunizadas o tienen su esquema incompleto.

La Secretaría de Salud también dio a conocer que en la mayoría de los estados se habilitaron módulos adicionales para atender a más personas, sobre todo en sitios con alta concentración de público, como centrales de autobuses y estaciones del metro.

Asimismo, algunos gobiernos estatales informaron que se promoverá el uso de cubrebocas en escuelas como parte de las medidas preventivas, con el fin de proteger la salud de estudiantes y del personal docente.

Los primeros síntomas de esta enfermedad viral suelen aparecer entre los 10 y 14 días después de la transmisión, por lo que inmunizarse debe ser una prioridad para todos los ciudadanos.