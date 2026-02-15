domingo, febrero 15, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalExitosa Presentación en Tapachula de Margarita “La Diosa de la Cumbia”
Local

Exitosa Presentación en Tapachula de Margarita “La Diosa de la Cumbia”

0
22

* Miles de Personas Acudieron al Parque Bicentenario Para Presenciar la Exitosa Presentación en Tapachula de Margarita “La Diosa de la Cumbia”

* El Yamil Melgar Agradece al Gobernador Eduardo Ramírez por Hacer Posible la Realización de Esta Exitoso Concierto

Tapachula, Chis., 14 de febrero 2026.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar por hacer posible la presentación de Margarita la Diosa de la Cumbia en el Día del Amor y la Amistad.

“Gracias gobernador Eduardo Ramírez por querer tanto a Tapachula, por la confianza en su gente y por hacer de este concierto todo un éxito. ¡Viva el amor y la amistad”, afirmó.
“El pueblo de Tapachula disfrutó al máximo del baile con Margarita La Diosa de la Cumbia. Gracias por hacer una noche inolvidable a miles de tapachultecas y tapachultecos” señaló el Gobernador.

Exitosa Presentación en Tapachula de Margarita “La Diosa de la Cumbia”
Artículo anterior
Tapachula Avanza Unida, Para el Amor no hay Obstáculos: Yamil Melgar
Artículo siguiente
Impulsa Eduardo Ramírez el Deporte y Sana Recreación en Tapachula en Celebración del Día del Amor y la Amistad
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Salma Hayek Pinault, celebró la visión de la Presidenta para implementar incentivos que apoyan a la producción del cine mexicano

Al Instante staff - 0
La actriz nominada al Oscar, productora y directora mexicana, Salma Hayek Pinault, celebró la visión de la Presidenta para implementar incentivos que apoyan a...
Leer más

La Fiscalía General del Estado, Informa:

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación con protocolo de feminicidio, ante el hallazgo de una persona del sexo femenino sin...
Leer más

Incentivos para la industria cinematográfica. Palacio Nacional

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Anuncio de incentivos para industria cinematográfica, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV