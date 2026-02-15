* Miles de Personas Acudieron al Parque Bicentenario Para Presenciar la Exitosa Presentación en Tapachula de Margarita “La Diosa de la Cumbia”

* El Yamil Melgar Agradece al Gobernador Eduardo Ramírez por Hacer Posible la Realización de Esta Exitoso Concierto

Tapachula, Chis., 14 de febrero 2026.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar por hacer posible la presentación de Margarita la Diosa de la Cumbia en el Día del Amor y la Amistad.



1 de 4

“Gracias gobernador Eduardo Ramírez por querer tanto a Tapachula, por la confianza en su gente y por hacer de este concierto todo un éxito. ¡Viva el amor y la amistad”, afirmó.“El pueblo de Tapachula disfrutó al máximo del baile con Margarita La Diosa de la Cumbia. Gracias por hacer una noche inolvidable a miles de tapachultecas y tapachultecos” señaló el Gobernador.