domingo, febrero 15, 2026
Tapachula Avanza Unida, Para el Amor no hay Obstáculos: Yamil Melgar
Local

Tapachula Avanza Unida, Para el Amor no hay Obstáculos: Yamil Melgar

0
19

* El Edil Participó en un Evento Deportivo con Causa.

En un marco de unidad y compromiso social, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, acompañó al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en la 2ª Carrera «Para el Amor no hay Obstáculos», evento deportivo y con causa, coordinado por la líder juvenil Yazz Ramírez, con el objetivo de recaudar apoyos para niñas y niños que enfrentan la lucha contra el cáncer.
Acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, así como por sus hijas, el Alcalde resaltó que esta competencia no solo celebra el Día del Amor y la Amistad, sino que se convierte en un símbolo de inclusión y respaldo mutuo.

“Participamos con profunda alegría en esta gran celebración que nos recuerda que, cuando nos unimos por una causa noble, no existen barreras que no podamos superar”, expresó el Edil.
Durante el desarrollo de la actividad, Yamil Melgar expuso que en esta nueva ERA del humanismo, la solidaridad es un concepto que se manifiesta a través de acciones concretas que transforman la realidad de quienes más lo necesitan.
Durante la jornada deportiva, que contó con la entusiasta participación de Regidores, servidores públicos y cientos de familias tapachultecas, el Alcalde aseveró que el deporte es la herramienta idónea para fortalecer el tejido social, además de reflejar el espíritu generoso de una ciudadanía que se suma con determinación a los llamados que buscan llevar esperanza y salud a la niñez chiapaneca. Boletín Oficial

