Urge Ampliar la Carretera Tapachula- Puerto Madero

Sectores Coinciden en la Necesidad de Proyectos que Detonen el Desarrollo en la Región

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Para el Arribo de Empresas e Industrias se Necesitan Mejores Vías de Comunicación

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Crecimiento Desmedido de la Zona Urbana Afecta la Infraestructura Carretera

*EL PROYECTO HA SIDO ABANDONADO DESDE HACE VARIOS AÑOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, FRENANDO EL DESARROLLO EN LA ZONA COSTERA DE LA FRONTERA SUR.

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo de 2026.- La carretera Tapachula–Puerto Madero, considerada una vía estratégica para la conectividad con la zona costera, enfrenta serias limitaciones de infraestructura que obstaculizan el crecimiento económico proyectado para la región.

Integrantes de Unidad Ciudadana, advirtieron que esta vía, además de ser la única conexión directa hacia el Puerto Chiapas y Puerto Madero, presenta problemas como invasión de su derecho de vía, exceso de topes y falta de planeación en obras recientes.



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En lugar de fortalecer su capacidad, la carretera ha sido reducida en funcionalidad, debido a construcciones que limitan su ampliación, así como infraestructura levantada sin considerar accesos adecuados o soluciones viales, lo que incrementa el riesgo de accidentes.El panorama se agrava con el crecimiento urbano desordenado, donde nuevas bodegas, centros de abasto, instituciones educativas e incluso instalaciones médicas se han asentado sin un plan integral de movilidad, generando congestionamiento en una vía que ya de por sí es altamente transitada.Desde una perspectiva social, el problema también representa un riesgo en situaciones de emergencia. Por ello advirtieron que, ante fenómenos como desastres naturales, la falta de rutas alternas podría dificultar evacuaciones tanto hacia la ciudad como hacia la zona costera.En el ámbito económico, la falta de infraestructura adecuada podría convertirse en un factor que limite la atracción de inversiones, especialmente si se concretan proyectos industriales en la región sin contar con vías eficientes para el transporte de mercancías.“Si actualmente ya existe saturación, el escenario podría volverse crítico con la llegada de nuevos desarrollos”, señalaron.Asimismo, cuestionaron la falta de supervisión por parte de las autoridades federales, al considerar que existe una omisión en la regulación de construcciones que deberían contar con accesos, acotamientos y condiciones seguras para su operación.Puntualizaron que desde hace más de 20 años que comenzó a funcionar Puerto Chiapas, el gobierno manifestó que se iban a ampliar esas vías de comunicación, y a la fecha solamente lo hicieron hacia el aeropuerto; la pregunta es ¿Cómo piensan darle crecimiento a Puerto Chiapas si es un embudo, desde el aeropuerto a playa linda y las dársenas, además de que la carretera está llena de hoyancos? ¿Cómo puede la Secretaría de Economía hablar de inversión y capitales cuando no hay una vía de acceso presentable?, además es importante que se le dé a esa vía de comunicación un acceso digno, ya que cuando viajan camiones, pipas de PEMEX, todos vienen con el “Jesús en la boca”; Tampoco cuentan con un sistema de alumbrado de Tapachula al Hospital Civil, o del Hospital a Los Toros, donde la carretera es una boca de lobo por la oscuridad; y ya no se diga de ahí hacia el aeropuerto, mucho menos a Puerto Madero. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros