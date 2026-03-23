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Tapachula Avanza en la Recolección de Residuos: Yamil Melgar

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Se han Instalado 328 Contenedores en Distintos Puntos del Municipio
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Se Busca Mantener una Ciudad más Limpia, Ordenada y Funcional

Tapachula, Chiapas.– Como parte del fortalecimiento de los servicios públicos, el presidente municipal, Yamil Melgar, dijo que continúa avanzando la estrategia integral de recolección de residuos sólidos, con acciones concretas que buscan mantener una ciudad más limpia, ordenada y funcional para todas y todos.
Detalló que actualmente operan más de 20 tolvas recolectoras de basura, además de 3 equipos de reacción inmediata que atienden reportes e imprevistos, permitiendo una respuesta oportuna en distintos sectores del municipio.

En este esfuerzo, se han instalado 328 contenedores en puntos estratégicos de la ciudad, cuya ubicación se definió a partir de un análisis previo que identificó 110 puntos críticos donde anteriormente se acumulaban residuos sólidos. Asimismo, adelantó que en una siguiente etapa se contempla la colocación de 50 contenedores adicionales para ampliar la cobertura.
El alcalde subrayó que esta estrategia también busca prevenir la acumulación de basura en calles y espacios públicos, evitando que los residuos lleguen a coladeras y provoquen afectaciones como inundaciones. Añadió que los contenedores están siendo sanitizados y limpiados de manera constante para garantizar condiciones adecuadas de uso. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública y, en caso de encontrar un contenedor lleno, utilizar el más cercano disponible.
Estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Seguridad Pública, esta última coadyuvando a mantener el orden y aplicar sanciones a quienes tiran basura en la vía pública. Finalmente, Yamil Melgar destacó que el relleno sanitario de Tapachula opera actualmente bajo las condiciones de un relleno sanitario tipo A, lo que representa un avance importante en el manejo adecuado de los residuos y en la transformación del municipio, finalizó Yamil Melgar. Boletín Oficial

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