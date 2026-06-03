No Hubo Arreglo con la CNTE y Sigue la Huelga Contra el Gobierno

* DIIGENTES DE LA COORDINADORA REGRESARÁN ESTE MIÉRCOLES A UNA NUEVA MESA DE NEGOCIACIÓN CON FUNCIONARIOS DE SEGOB

* Comercios Reportan Pérdidas por 400 MDP por Bloqueos del Magisterio en el Centro Histórico de CDMX

* Este Martes Docentes de la CNTE Tomaron Casetas de Peaje en Carreteras de Chiapas.

Ciudad de México; 2 de Junio de 2026.- A nueve días de que arranque la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA y después de una reunión que se prolongó por casi cuatro horas con funcionarios federales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que regresará este miércoles a una nueva mesa de negociación con el fin de conocer la respuesta del gobierno a sus principales exigencias, entre ellas una reunión directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros y la derogación de la reforma educativa.



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Las autoridades federales se comprometieron a responder este miércoles a las 10:00 horas si existe una ruta para atender las demandas centrales del magisterio y si habrá una reunión con la mandataria federal.La mesa de este martes fue encabezada por la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, además de subsecretarios y otros funcionarios.Al término del encuentro, los dirigentes de la Coordinadora señalaron que no hubo avances sustanciales y que continúa sin definirse una fecha para una reunión con Sheinbaum.Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, explicó que la Asamblea Nacional Representativa mandató a la Comisión Nacional Única de Negociación acudir a la mesa con la finalidad de exigir una agenda formal con la titular del ejecutivo federal.Durante la reunión, la CNTE también fijó una postura de condena por los hechos de violencia registrados en movilizaciones recientes y responsabilizó al gobierno federal por la represión contra integrantes del movimiento.Los dirigentes insistieron en que existe un incumplimiento al compromiso gubernamental de no recurrir a actos represivos contra las manifestaciones magisteriales y exigieron reparación integral del daño para los docentes lesionados, así como garantías de no repetición.Asimismo, demandaron el retiro de las vallas instaladas alrededor del Zócalo capitalino, al considerar que representan una provocación contra las protestas del magisterio.Comerciantes del Centro Histórico Exigen Levantar Plantón de la CNTE«No vamos a aguantar hasta el 10 de junio, el plantón debe levantarse hoy», sentenció Gerardo López Becerra, presidente de ConComercio Pequeño, tras los bloqueos en el Centro Histórico de la Ciudad de México.En ese sentido, calculó que un negocio, para solventar sus gastos operativos de un día, debe vender en promedio 15 mil Pesos, por lo que el plantón no puede continuar durante más tiempo.En conferencia de prensa, explicó que los comercios de la zona están en la incertidumbre, por lo que pidieron a las autoridades locales entablar una mesa de diálogo efectiva con los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).Agregó que el impacto en los negocios del Centro Histórico ha sido muy duro, ya que los comercios al interior del cerco han tenido pérdidas del 90 o 100 por ciento en sus ventas, mientras que los ubicados en la zona aledaña un promedio de 60 por ciento menos.Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX con David Páramo señala que los bloqueos realizados por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han provocado una afectación económica de alrededor de 400 millones de pesos por concepto de «no ventas realizadas» en los comercios de la capital.

Gutiérrez Camposeco expuso que los docentes de las bases magisteriales asisten a los plantones bajo presión gremial, ya que están obligados a marchar y pasar lista; de lo contrario, la dirigencia sindical les retiene apoyos económicos y les bloquea el acceso a promociones laborales.

Docentes de la CNTE Toman Casetas de Peaje en Carreteras de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis.; 2 de Junio.- En su segundo día de protestas y movilizaciones en Chiapas, docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este martes, tres casetas de peaje en dos carreteras de cuota.

La Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que una de las casetas «liberadas» se encuentra en la carretera de San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez.

Las otras dos casetas de cobro se ubican en la carretera que enlaza los municipios de Ocozocoautla de Espinosa y Arriaga.

El acuerdo de «liberación» de las casetas fue asumido durante la asamblea estatal del pasado lunes cuando se inició el paro de actividades escolares.

Ese día se convinieron además acciones de boteo para recaudar dinero en apoyo a docentes que viajarán a Ciudad de México en los próximos días, donde participarán en las protestas.

En el centro de Tuxtla Gutiérrez, los educadores mantienen un plantón y paro de labores afuera de las sedes del gobierno estatal y de la Legislatura local.

Los maestros instalaron su campamento posterior a la marcha de este lunes, que inició de la zona oriente a la plaza central. Sun