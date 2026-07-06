Crecen Críticas por Deficiente Servicio de Recolección de Basura en Huixtla

* CIUDADANOS CUESTIONAN LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RÉGULO PALOMEQUE, POR LA FALTA DE UNA ESTRATEGIA EFICIENTE PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA.*El Servicio de Recolección de Basura

* Presenta Constantes Fallas, con Rutas Irregulares y Largas Demoras.

* Acumulación de Residuos en las Calles Favorece la Proliferación de Moscas, Mosquitos, Roedores y Otros Vectores Transmisores de Enfermedades.

Huixtla, Chiapas; 5 de Julio de 2026.- La acumulación de basura en calles, avenidas y colonias de Huixtla se ha convertido en una de las principales problemáticas que enfrentan los habitantes del municipio. Montones de desechos permanecen durante días en la vía pública, generando malos olores, contaminación y un riesgo constante para la salud de la población.

Vecinos de distintos sectores coinciden en que el servicio de recolección de basura presenta constantes fallas, con rutas irregulares y largas demoras que han provocado que los residuos se acumulen en esquinas, banquetas y espacios públicos. La imagen de un municipio rodeado de desperdicios refleja una evidente deficiencia en uno de los servicios más elementales que debe garantizar cualquier administración municipal.

Las críticas se concentran en la gestión del actual presidente municipal, Régulo Palomeque Sánchez, a quien ciudadanos señalan por la falta de una estrategia eficiente para atender el problema. Consideran que, más allá de los discursos, la administración ha sido incapaz de establecer un sistema de recolección que responda a las necesidades de la población, permitiendo que la crisis de la basura se agrave conforme pasan las semanas.

Sin embargo, esta situación también pone sobre la mesa la responsabilidad de impulsar campaña de concientización e invertir en el rubro de servicios públicos por parte de las autoridades locales.

Especialistas han advertido que la acumulación de residuos favorece la proliferación de moscas, mosquitos, roedores y otros vectores transmisores de enfermedades, además de afectar la imagen del municipio y la calidad de vida de sus habitantes.

Mientras las calles continúan cubiertas de desperdicios, los habitantes demandan acciones inmediatas, rutas de recolección eficientes, supervisión permanente y campañas de concientización que permitan recuperar la limpieza de Huixtla. La basura ya no solo representa un problema de imagen urbana, sino un reflejo de la falta de resultados en la administración municipal y de la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad ciudadana. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros