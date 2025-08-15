Autoridades Federales Aseguran Droga y Detienen a Nueve Presuntos Miembros de Grupo Criminal

*En el Municipio de Navolato, Sonora.

Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad para disminuir actos delictivos en el estado de Sinaloa, en diferentes operaciones encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada México, en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron vehículos, armas, municiones, equipo táctico, ponchallantas y droga, además se detuvo a nueve personas.



Un evento se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia terrestre, donde efectivos de Semar, en inmediaciones del poblado Bariometo, del municipio de Navolato, detectaron a un grupo de personas, los cuales, al percatarse de la presencia del personal naval, emprendieron la huida, al darles alcance fueron detenidas cuatro personas, una de ellas menor de edad, además se aseguró un vehículo, cuatro armas largas, 16 cargadores, dos magazines, 478 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, 28 ponchallantas y 50 dosis de hierba seca con características de la marihuana.En otro operativo y en coordinación con la SSPC, en Los Mochis, municipio de Ahome, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, 646 cartuchos de diferente calibre, y un paquete confeccionado con cinta que contenía en su interior polvo blanco similar a la cocaína.En otra acción, derivado de recorridos terrestres en el poblado Adolfo López Mateos, Tamarindo, en Culiacán, personal naval detuvo a una persona, aseguró dos armas largas, 10 cargadores, 300 cartuchos, un casco táctico, dos radios y aproximadamente 119 gramos de polvo blanco similar a la cocaína.Además, en el poblado Cruz de Elota, del municipio Cosalá, los efectivos localizaron entre la maleza tres vehículos en aparente estado de abandono, uno de ellos con blindaje, cabe mencionar que las unidades fueron inhabilitadas en el lugar.También, durante recorridos de patrullaje en el poblado Casas Viejas, del municipio de Elota, personal naval aseguró cuatro armas largas, 2,203 cartuchos de diversos calibres, 38 cargadores para diversos calibres, cuatro magazines, nueve placas balísticas, siete chalecos tácticos y dos paneles balísticos.Por lo anterior, a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron trasladados y puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes definirán su situación legal e integrarán las carpetas de investigación correspondientes.Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirman el compromiso que tienen con las familias mexicanas para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de organizaciones delictivas que operan en esta región del país. Boletín Oficial