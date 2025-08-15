viernes, agosto 15, 2025
Inicia el Abastecimiento de Combustible en Gasolineras de la Región

Tras Anunciar un Bloqueo Indefinido en la TAD de Pemex, Finalmente Fueron Atendidas sus Demandas.
——-
Pemex Pagó 12% de la Deuda con la Clínica Subrogada, por lo que se Reactivaron los Servicios Médicos a Pensionados.
——-
Se Espera que en los Próximos Días se Normalice el Abastecimiento de Combustible en las Estaciones de Servicio.

*JUBILADOS QUE MANTERNÍAN UN PLANTÓN EN LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PEMEX, ACORDARON CON DIRECTIVOS DE LA PARAESTATAL LIBERAR LA ENTRADA Y SALIDA DE PIPAS.

Tapachula, Chiapas; 14 de agosto de 2025.- Luego de cuatro días de bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Tapachula, jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la delegación 53, decidieron levantar el bloqueo luego de alcanzar un acuerdo parcial con directivos de la empresa en la Ciudad de México.

La protesta parcial, que provocó desabasto de combustible en la región, fue motivada por el adeudo de Pemex con el hospital encargado de atender a 425 derechohabientes, entre trabajadores en activo y retirados.
Aldo Zúñiga, representante de los manifestantes, informó que Pemex realizó un primer pago equivalente al 12% del total pendiente, lo que permitió reactivar servicios básicos como urgencias, medicina general, medicina interna y el suministro de medicamentos esenciales. No obstante, las especialidades médicas, como ginecología y cardiología, siguen sin operar.
Dimos un paso importante. Confiamos en que se cumpla el compromiso, y lo principal es que la población vuelva a tener combustible disponible”, expresó.
El acuerdo incluye la promesa de liquidar la deuda restante y restablecer todos los servicios médicos antes del próximo domingo. De no cumplirse este plazo, los jubilados retomarán el bloqueo a las instalaciones de la TAD en Puerto Chiapas el lunes.
Zúñiga subrayó que esta situación fue consecuencia de la falta de pagos por parte del gobierno, que también ha afectado a proveedores de servicios como el transporte de combustibles.
Por ahora, los manifestantes regresaron a sus hogares, pero permanecen en estado de alerta hasta que se concrete el cumplimiento total del acuerdo. La comunidad de Tapachula permanece atenta a los próximos días, en espera de que Pemex honre su palabra y se evite una nueva crisis de abastecimiento.
COMPRAS DE PANICO
Debido a que se informó del bloqueo a las instalaciones de Pemex por tiempo indefinido para este jueves, la población en general realizó compras de pánico de combustible desde el miércoles por la noche, saturando el servicio que prestan las gasolineras en Tapachula y la región del Soconusco.
Ya que se pensaba que las autoridades seguirían sin lograr un acuerdo con los trabajadores jubilados.
Diversos establecimientos lucieron abarrotados, desde la mañana de este jueves, así como varias gasolineras dejaron de brindar servicio debido a que se quedaron sin el energético.
Sin embargo gracias a este acuerdo parcial con los manifestantes, se espera que se restablezca el servicio en las próximas horas en todas las gasolineras en Tapachula y municipios aledaños. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

