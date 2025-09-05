FGE presenta a tres personas con reporte de No Localizado en San Cristóbal de las Casas

La Fiscalía General del Estado presentó a una persona de sexo femenino y dos del sexo masculino que contaban con reporte de No Localizado, en el municipio de San Cristóbal de las Casas.

La FGE implementó las acciones de investigación conforme al Protocolo de Actuación correspondiente a personas no localizadas, derivado de una denuncia interpuesta.

Las personas fueron presentadas ante el Fiscal del Ministerio Público para ser escuchadas en declaración ministerial, mismas que ya se encuentran con sus familiares, después de ser atendidos por un equipo multidisciplinario para verificar su estado físico y emocional.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las personas, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.