sábado, septiembre 6, 2025
Tapachula FC TDP presenta sus uniformes para la temporada 2025-2026

Tapachula, Chiapas, 5 de septiembre de 2025. – La ilusión y la pasión por el fútbol vuelven a brillar en La Perla del Soconusco. Este viernes, en Plaza Galerías, el equipo Tapachula FC de la Tercera División Profesional realizó la presentación oficial de los uniformes que portará en la temporada 2025-2026 de la Liga TDP, evento que reunió a jugadores, cuerpo técnico, directiva y aficionados.
La ceremonia, previa al arranque del torneo este domingo 7 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico de Tapachula frente a la Universidad Euroamericana, sirvió para mostrar a la afición la nueva piel que vestirá a Tapachula FC.
Los uniformes de la temporada

Uniforme local: predominan los tonos blancos y verdes, en un diseño que refleja la identidad y frescura del club.
Uniforme visitante: en tonos verdes, con un estilo sobrio y elegante para defender los colores fuera de casa.
Uniforme de entrenamiento: inspirado en la riqueza cultural de la región, incorpora símbolos de la cultura maya y en la parte trasera la silueta de la Iglesia de San Agustín, un emblema de Tapachula, Chiapas.
La marca Sporelli será la encargada de vestir a Tapachula FC en todas sus divisiones profesionales, reafirmando la unión entre innovación deportiva y orgullo local.
Nuevos rostros, misma pasión
Durante la presentación también se dieron a conocer los jugadores que se suman a la disciplina de Tapachula FC para esta temporada, reforzando el compromiso del club con la formación de jóvenes talentos y la representación digna de la ciudad en el fútbol profesional.
Con esta presentación, Tapachula FC inicia un nuevo capítulo lleno de esfuerzo y pasión, invitando a toda su afición a llenar las gradas del Olímpico este domingo y acompañar al equipo en su debut de la campaña 2025-2026.

