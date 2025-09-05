Inauguran el XXIX Congreso Regional de Medicina Interna 2025 en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 5 de septiembre de 2025. — Con motivo del 30º aniversario de la Filial Costa Chiapas del Colegio de Medicina Interna de México, este viernes se llevó a cabo la inauguración del XXIX Congreso Regional de Medicina Interna en el Hotel Holiday Inn Tapachula.

La cita fue este día a las 7:45 de la noche, cuando médicos especialistas, académicos e invitados especiales se dieron encuentro en el Salón de Usos Múltiples para dar inicio a esta edición del congreso.

El Dr. Arturo Melgar Pliego, presidente de la Filial Costa Chiapas, encabezó la ceremonia inaugural y subrayó que este congreso representa un espacio para la actualización científica, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la medicina humanista. También anunció una agenda que incluye talleres, foros y conferencias con participación de médicos nacionales e internacionales.

La elección de Tapachula como sede responde a su ubicación estratégica y capacidad de convocatoria, consolidándola como un referente para el intercambio científico en el sureste de México.

Con esta inauguración, el Congreso reafirma el compromiso del Colegio de Medicina Interna, Filial Costa Chiapas, con la excelencia académica y el servicio a la población durante tres décadas de trabajo ininterrumpido.

El orbe / Carlos Montes