viernes, septiembre 5, 2025
spot_img
InicioAl InstanteInauguran el XXIX Congreso Regional de Medicina Interna 2025 en Tapachula
Al Instante

Inauguran el XXIX Congreso Regional de Medicina Interna 2025 en Tapachula

0
6

Tapachula, Chiapas; 5 de septiembre de 2025. — Con motivo del 30º aniversario de la Filial Costa Chiapas del Colegio de Medicina Interna de México, este viernes se llevó a cabo la inauguración del XXIX Congreso Regional de Medicina Interna en el Hotel Holiday Inn Tapachula.

La cita fue este día a las 7:45 de la noche, cuando médicos especialistas, académicos e invitados especiales se dieron encuentro en el Salón de Usos Múltiples para dar inicio a esta edición del congreso.

El Dr. Arturo Melgar Pliego, presidente de la Filial Costa Chiapas, encabezó la ceremonia inaugural y subrayó que este congreso representa un espacio para la actualización científica, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la medicina humanista. También anunció una agenda que incluye talleres, foros y conferencias con participación de médicos nacionales e internacionales.

La elección de Tapachula como sede responde a su ubicación estratégica y capacidad de convocatoria, consolidándola como un referente para el intercambio científico en el sureste de México.

Con esta inauguración, el Congreso reafirma el compromiso del Colegio de Medicina Interna, Filial Costa Chiapas, con la excelencia académica y el servicio a la población durante tres décadas de trabajo ininterrumpido.
El orbe / Carlos Montes

Inauguran el XXIX Congreso Regional de Medicina Interna 2025 en Tapachula
Artículo anterior
Tapachula FC TDP presenta sus uniformes para la temporada 2025-2026
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula FC TDP presenta sus uniformes para la temporada 2025-2026

Al Instante staff - 0
Tapachula FC TDP presenta sus uniformes para la temporada 2025-2026 Tapachula, Chiapas, 5 de septiembre de 2025. – La ilusión y la pasión por el...
Leer más

FGE presenta a tres personas con reporte de No Localizado en San Cristóbal de las Casas

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado presentó a una persona de sexo femenino y dos del sexo masculino que contaban con reporte de No Localizado,...
Leer más

La Fiscalía General del Estado informa

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado informa que se ha iniciado la Carpeta de Investigación por la denuncia de desaparición de tres personas, en la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV