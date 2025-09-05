sábado, septiembre 6, 2025
Motociclista lesionado tras corte de circulación de un taxi en Tapachula

Motociclista lesionado tras corte de circulación de un taxi en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 05 de septiembre de 2025. — Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este viernes en la zona sur de la ciudad dejó como saldo a un motorista lesionado, luego de que un taxi presuntamente le cerrara el paso.

El percance se registró minutos antes de las 21:10 horas, a la altura de plaza Alaia, en la rotonda Dr. Belisario Domínguez Palencia, cuando dos vehículos circulaban en dirección poniente e ingresaban al boulevard Los Cerritos. Según los reportes, un taxi Chevrolet Aveo con número económico 1647 realizó una maniobra para retornar en el boulevard, provocando el corte de circulación al motociclista.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta resultó con policontusiones. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital Regional de Tapachula para su atención médica.

La Guardia Estatal Vial Preventiva arribó al lugar a bordo de la patrulla 21322 para tomar conocimiento del hecho y deslindar responsabilidades.

Se informó que el taxi involucrado cuenta con seguro vigente, por lo que este se hará cargo de los daños ocasionados. Carlos Montes

Inauguran el XXIX Congreso Regional de Medicina Interna 2025 en Tapachula
