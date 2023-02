Mueblerías Foráneas Desplazan a Fábricas Locales Provocando Pérdidas Hasta de un 40%

* Venden Productos de Baja Calidad.

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero del 2023.- Empresas foráneas han desplazado a fábricas de muebles de madera locales hasta en un 40 por ciento de ventas, aún cuando las que llegan ofrecen productos de muy baja calidad y con materiales no aptos para las condiciones climatológicas de los municipios del frontera sur de Chiapas y por ello se inflan, se pudren o se desbaratan a corto plazo.

Víctor Manuel Basilio Díaz, encargado de mueblería Hidalgo, en la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que esas compañías que llegan de otras entidades ofrecen diseños novedosos que atraen la atención de los clientes, pero la calidad de las mueblerías locales con madera de la región no tiene comparación, porque regularmente son artículos para toda la vida.

Según su versión, lo que traen las tiendas departamentales están hechas con deshechos prensados que, con la altas temperatura de alrededor de 40 grados en gran parte del año y una humedad de hasta el 80 por ciento, los muebles no soportan esas condiciones y el consumidor lo comprueba, pero demasiado tarde.

Otros factores también afectaron a todos por igual, como el caso de la llegada del mortal virus del Covid-19 a México, hace ya tres años, dijo.

Otra de la manera de «convencer» a los clientes que señala utilizan los foráneos, es fabricar algunos de sus muebles con madera de baja calidad, y decir que son muy finos, para aprovechar el desconocimiento del que compra.

En su caso, indicó que, cuando les va muy bien, a la semana comercializa hasta tres muebles grandes, y otros más pequeños, como una cama, una mesa, entre otros. EL ORBE / JC