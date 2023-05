A Punto de Desaparecer la Producción de Guineo Manzanita en Chiapas

*Debido a las Plagas, Bajos Precios y Falta de Apoyo.

Tapachula, Chiapas; 04 de Mayo del 2023.- Anteriormente, en Chiapas no solo se cultivaba grandes porciones de tierra con el guineo llamado “Manzanita”, cuando los agricultores obtenían racimos, bien proporcionados, de gran calidad y buenos precios.

Sin embargo hoy casi todo eso se acabó, pues la producción de esta variedad de plátano apenas alcanza a cubrir un 5 por ciento de la demanda, según dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, Isaí Valdez Madrid, originario del ejido Felipe Carrillo Puerto, de éste municipio.

La razón de que se haya acabado la producción, sostuvo, es desde que ingresó a esta región una enfermedad procedente de Centroamérica, conocida como “La Plaga de Panamá”, precisamente porque procede de ese país.

Asimismo, otra razón es porque varios pequeños propietarios se han olvidado de ese cultivo para sembrar rambután, que les está dejando buenos dividendos económicamente hablando.

Hoy en día los racimos de esa fruta ya no crecen, quedan muy pequeños y casi lo mismo que está ocurriendo con él “de seda”, que anteriormente era muy apreciado, señaló.

Consideró también que el cambio climático y sus consecuencias influyeron en la desaparición de este producto, ya que su consecuente afectación les ha hecho estragos.

Además, los intermediarios (llamados popularmente coyotes), llegaban a los ejidos a comprar el producto a muy bajos precios.

Es lamentable que el campo se está abandonando debido a los altos costos de los insumos y no hay manera de cómo combatir las plagas que están dañando los sembradíos, además de la falta de apoyo de Gobierno. EL ORBE / Nelson Bautista