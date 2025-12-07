Tráiler Arrolla y Mata a Motociclista en la Carretera Costera

* A la Altura del Cantón Texpullo, Huehuetán.

Huehuetán, Chiapas; 06 de Diciembre.- Una tarde de luto se vivió en la Carretera Costera, luego de que un motociclista perdiera la vida de forma instantánea al ser brutalmente atropellado por un tráiler con doble remolque.

Este accidente fatal ocurrió a la altura del kilómetro 271 +100, cerca del Cantón Texpullo, perteneciente al municipio de Huehuetán.

Conductores que transitaban por el lugar de inmediato reportaron el atropellamiento al 911 Emergencias C-5 Escudo Urbano de Tapachula, en el cual indicaban que un tráiler de cabezal blanco y lona azul había embestido a un motociclista y se había dado a la fuga.



Al lugar se presentaron rápidamente efectivos de la Guardia Estatal Preventiva, quienes constataron que la persona estaba sin vida, y que fue identificado gracias a una licencia de conducir,como Marco Antonio M.L., mexicano de 43 años de edad.Paramédicos de Protección Civil de Huehuetán confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.Junto a su cuerpo, que fue cubierto con una sábana, se encontraba la motocicleta siniestrada de color rojo y placas 10HKM8.Mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento de la persona y su traslado al SEMEFO en el ejido Álvaro Obregón, en una acción inmediata y coordinada con la Policía Municipal y el Grupo FRIP, sobre el Libramiento Sur Poniente de Tapachula, las autoridades lograron interceptar y asegurar la pesada unidad.El tráiler, de placas 41-UJ-7C y remolque 454-UB-8, era conducido por quien responde al nombre de Juan Manuel «N», de 59 años.Tanto el chofer detenido como el tráiler doble remolque fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público, para deslindar las responsabilidades correspondientes por el trágico deceso. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda