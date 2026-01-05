Impulsa Secretaría de Educación Encuentros Regionales Sobre Autismo

En un ambiente abierto al diálogo y al aprendizaje, la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano, impulsó Encuentros Regionales sobre Autismo, en donde Betsy Aricel Rivera, especialista y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), impartió la conferencia “Singularidades en el autismo: inclusión razonada”.

Estos encuentros se consolidaron como un espacio clave para reflexionar y fortalecer las prácticas docentes en la atención a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), como parte de la transformación educativa impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, centrada en una educación más humana, consciente y sensible a la diversidad.

Durante su intervención, Betsy Aricel Rivera señaló que la base de una inclusión verdaderamente razonada comienza por escuchar a las personas autistas, pues nadie mejor que ellas pueden expresar cuáles son sus necesidades, experiencias y formas de interacción con el mundo.

Además, hizo una invitación a las y los docentes a mirar el autismo desde una perspectiva más personal y empática, destacando la importancia de reconocer las singularidades de cada persona con TEA, los distintos contextos en los que se desarrollan y sus formas de comunicación corporal y verbal.

La ponente compartió estrategias prácticas para construir una inclusión razonada, basada en la visión individual de cada estudiante, abriendo nuevos caminos para crear entornos educativos más flexibles, diversos y empáticos.

Asimismo, resaltó la corresponsabilidad de la comunidad educativa y la relevancia de estos espacios de formación, que no solo fortalecen las capacidades docentes, sino que también generan nuevos agentes de cambio comprometidos con una educación más incluyente: “No existe una persona autista igual a otra. Por eso la inclusión se construye todos los días, desde la actualización de materiales hasta las adaptaciones que hacemos en el aula y en la vida cotidiana”. Boletín Oficial