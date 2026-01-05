lunes, enero 5, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalImpulsa Secretaría de Educación Encuentros Regionales Sobre Autismo
Estatal

Impulsa Secretaría de Educación Encuentros Regionales Sobre Autismo

0
16

En un ambiente abierto al diálogo y al aprendizaje, la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano, impulsó Encuentros Regionales sobre Autismo, en donde Betsy Aricel Rivera, especialista y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), impartió la conferencia “Singularidades en el autismo: inclusión razonada”.
Estos encuentros se consolidaron como un espacio clave para reflexionar y fortalecer las prácticas docentes en la atención a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), como parte de la transformación educativa impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, centrada en una educación más humana, consciente y sensible a la diversidad.
Durante su intervención, Betsy Aricel Rivera señaló que la base de una inclusión verdaderamente razonada comienza por escuchar a las personas autistas, pues nadie mejor que ellas pueden expresar cuáles son sus necesidades, experiencias y formas de interacción con el mundo.
Además, hizo una invitación a las y los docentes a mirar el autismo desde una perspectiva más personal y empática, destacando la importancia de reconocer las singularidades de cada persona con TEA, los distintos contextos en los que se desarrollan y sus formas de comunicación corporal y verbal.
La ponente compartió estrategias prácticas para construir una inclusión razonada, basada en la visión individual de cada estudiante, abriendo nuevos caminos para crear entornos educativos más flexibles, diversos y empáticos.
Asimismo, resaltó la corresponsabilidad de la comunidad educativa y la relevancia de estos espacios de formación, que no solo fortalecen las capacidades docentes, sino que también generan nuevos agentes de cambio comprometidos con una educación más incluyente: “No existe una persona autista igual a otra. Por eso la inclusión se construye todos los días, desde la actualización de materiales hasta las adaptaciones que hacemos en el aula y en la vida cotidiana”. Boletín Oficial

Impulsa Secretaría de Educación Encuentros Regionales Sobre Autismo
Artículo anterior
INDICADOR POLITICO
Artículo siguiente
Vigilan Regreso de Vacacionistas que Visitaron Playas de Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina. Lunes 05 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

En la Dulce Espera de Jorge

Al Instante staff - 0
Sofía Hernández Mejía y su esposo Bryan Alejandro Cruz Cruz, compartieron con mucho cariño la felicidad que los llena, celebrando la próxima llegada de...
Leer más

Junto a miles de atletas, Eduardo Ramírez participa en la Carrera del Parachico 2026

Al Instante staff - 0
En el marco de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su familia y miles de atletas,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV