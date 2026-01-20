PC Estatal Emite Recomendaciones por Fuertes Vientos en el Istmo Costa

*Habrá Oleaje Elevado en Zonas Costeras.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 19 de Enero de 2026.- El Sistema Estatal de Protección Civil informa que derivado de los efectos del frente frío número 29, en Chiapas se mantendrá la masa de aire polar que podría generar vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en la región Istmo Costa.

Se exhorta a la población a extremar precauciones en carreteras y caminos rurales ante estos vientos que, de igual forma pudieran generar oleaje elevado en las zonas costeras.

Asimismo, poner especial atención a construcciones de material endeble, así como a posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico. En caso de estar transitando por la calle, extremar precauciones, ya que las ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles; busque refugio en casas y edificios de construcción sólida.

Se recomienda a la población estar atenta a cualquier sonido producido por escombros en movimiento, tales como árboles derrumbándose o peñascos que chocan unos con otros.

Mientras este sistema frontal continúa su paso por territorio nacional, traerá consigo la probabilidad de tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm) en las regiones: Norte, Mezcalapa y De Los Bosques; y lluvias ligeras (5.1 a 25 mm) en Valles Zoque, Tulijá-Tseltal-Chol, Altos, Selva, Meseta Comiteca y Maya.

En tanto, los valores de temperatura continuarán en descenso, con disminuciones de 2 a 3°C, estimándose un ambiente templado a fresco en gran parte del estado con temperaturas de 13 a 21°C en zonas altas.

Durante la noche y madrugada, se prevé un ambiente templado en la costa, con valores de 20 a 24°C; fresco a frío en gran parte del Estado, con mínimas de 13 a 19°C; y muy frío en zonas de mayor elevación, donde se estiman temperaturas de 7 a 12°C al amanecer, además de la posible presencia de bancos de niebla y neblina en zonas montañosas y valles.

Si hay fuertes lluvias, crecidas de ríos de respuesta rápida y vientos, dirigirse inmediatamente a las zonas seguras definidas por la autoridad (refugios temporales) y en caso de peligro inminente, desalojar el área inmediatamente y no tratar de salvar pertenencias.

Extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de Sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

No intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua. Boletín Oficial