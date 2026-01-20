martes, enero 20, 2026
Con Estrategia e Infraestructura Táctica se Garantiza la Paz en Chiapas: SSP

Cintalapa de Figueroa, Chiapas; 19 de Enero de 2026.- Durante la presentación de la Unidad Kanan 06 que encabezó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en Cintalapa de Figueroa, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que hoy en Chiapas a los grupos delincuenciales se les hace frente con estrategia, inteligencia e infraestructura táctica adaptable, para garantizar la paz y la gobernabilidad en zonas vulnerables.
Aparicio Avendaño, quien estuvo acompañado de Dulce María Rodríguez Ovando, secretaria general de Gobierno y Mediación; del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; y del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; destacó que esta Unidad Kanan 06 estará ubicada en los límites con el Estado de Oaxaca, para atender de manera inmediata cualquier situación de riesgo.
El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detalló que esta unidad móvil cuenta con blindaje nivel 6, es autosuficiente, tiene capacidad para 22 elementos y está equipada con tecnología de vanguardia, que permite instalarse temporalmente en zonas estratégicas o de difícil acceso, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en tiempo real.
Por último, reiteró el compromiso de la SSP para trabajar de manera coordinada y bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con las instituciones de seguridad y procuración de justicia para la consolidación de la paz en nuestro Estado. Boletín Oficial

