Chiapas Actualmente No Registra Defunciones por Sarampión: SSA

*Se Mantiene la Vigilancia Epidemiológica.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 23 de Enero de 2026.- Ante la información que circula en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de un menor de edad en la comunidad Selva Natividad 1, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, presuntamente a causa del sarampión, la Secretaría de Salud informa a la población que dicha versión es falsa.



Hasta el momento no existe confirmación oficial que relacione el fallecimiento de un menor con esa causa, ni se cuenta con dictamen médico o epidemiológico que sustente dicha situación. Las autoridades de Salud mantienen vigilancia permanente en la zona y, conforme a los protocolos establecidos, cualquier información será comunicada de manera oportuna y por canales oficiales.Asimismo, la dependencia informa que referente a la información difundida sobre un brote en la Escuela Secundaria Técnica no. 1, se trató de un rumor, el cual fue aclarado por las madres y los padres de familia, y ahí se hizo una intervención con acciones preventivas y vacunación.La Secretaría de Salud del Estado hace un llamado a la ciudadanía a no difundir rumores o información no verificada, ya que esto puede generar alarma social. De igual manera, reitera el compromiso de salvaguardar la salud de la población y mantener informada a la sociedad con datos veraces y responsables.Se exhorta a la población a consultar únicamente fuentes oficiales para informarse.Boletín Oficial